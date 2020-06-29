«Почему работают кафе и ТРЦ, а лагеря закрыты?»: родители возмущены очередным сдвигом смен

Коронавирус вновь рушит планы алтайских школьников на летний отдых: смены в загородных лагерях начнутся не ранее 15 июля. Об этом сообщило минообрнауки Алтайского края. На очередном сдвиге сроков летней оздоровительной кампании настояло краевое управление Роспотребнадзора.

- К сожалению, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. С целью обеспечения максимальной безопасности и защиты детей открытие загородных оздоровительных лагерей возможно не ранее 15 июля 2020 года по заключению управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю при условии стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по COVID – 19, - сообщили в министерстве.

Напомним, в этом году лагеря будут работать по новым условиям: смены сокращены до 14 дней, заполняемость должна быть не больше 50 процентов.

Еще недавно официальная дата открытия лагерей называлась 1 июля. Готовясь к заезду, многие уже взяли необходимые медсправки в больнице. Однако в связи со сдвигом даты открытия лагерей, они аннулируются и документы придется оформлять заново.

- Прохождение медосмотра, проведение обследований, оформление медицинских справок для детей (форма № 079/у «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления», справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID – 19) будет организовано медицинскими организациями за три дня до заезда в лагерь. В настоящее время оформление данных справок является преждевременным, - подчеркнули в ведомстве.

Родители уже высказали свое недовольство под постом Минобра в инстаграме. Так, многие согласились с мнением, что на свежем воздухе детям будет куда безопаснее, чем в городах и районах, где «гуляет» ковид.

- Я сегодня никак не могла ответить ребёнку, почему работают кафе, ТРЦ, пивнушка около дома, развлекательные комплексы с бассейнами, а вот лагерь закрыт..., - пишет одна из мам.

Полезный телефон

8-999-400-10-02 – телефон «горячей линии» по опросам, связанным с летним отдыхом детей

8(3852)29-98-98 доб.1001, 1002 - Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (в будние дни с 09:00 до 17:00)

Денежки

Чтобы вернуть денежную разницу за путевки в связи с сокращением сроков смен, родителям необходимо подать соответствующее заявление на платформе «Заявка22.ру». Деньги перечислят на расчётный счет в течение 30 дней.

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