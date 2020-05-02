Отдых строго по режиму: Оздоровительные лагеря в Алтайском края будут работать в сокращенном графике

Первая смена в загородных детских оздоровительных лагерях Алтайского края может стартовать не ранее 15 июня. Однако попасть в отряды смогут не все.

Конечно же, многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в крае в частности. Пока что в планах регионального министерства образования и науки все же провести летнюю оздоровительную кампанию для детей, правда в несколько измененном формате.

- Смена начнется не массово для всего края. Это будет адресный подход, исходя из ситуации связанной с эпидрежимом. У нас есть муниципалитеты и населенные пункты, где на сегодня не обнаружено ни одного инфицированного COVID-19. Мы наблюдаем за этой ситуацией и там, где они будет стабильной - будем начинать работу и по пришкольным и по загородным лагерям. Все это при согласовании с органами Роспотребнадзора, министерства здравоохранения и при жестком режиме соблюдения эпидрежима. Это значит, что должны быть соблюдены все меры, связанные с дезинфекцией, социальной дистанцией и количеством детей, которые одномоментно могут находиться в лагере, - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Если говорить проще: в целях безопасности в отрядах будет меньше детей, а чтобы за время каникул смогли отдохнуть больше ребят - смены станут короче, однако при этом никто не запрещает продлить своему чаду отдых и выкупить путевку на еще одну смену.

В общей сложности предстоящим летом в крае должны открыться 890 организаций отдыха детей. Сюда входят как загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, так и палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, детские санатории. Суммарная численность мест составляет почти 181 тысячи школьников.

- Примерно девять тысяч родителей уже забронировали путевки, примерно 7,5 тысяч их уже оплатили. В том случае, если вы по какой-то причине не видите смысла участвовать в летней оздоровительной кампании, вы можете вернуть эти средства. Либо оставить их и тогда при первой возможности вашего ребенка отправят на отдых, - добавляет министр.

В настоящее время все ответственные органы ведут обсуждение по поводу организации летнего отдыха детей. Вероятнее всего, количество дней пребывания в лагерях будет сокращено с рекомендованных 21 до 18 или еще меньшее. Конечно же, в этом случае путевка будет стоить дешевле и часть неизрасходованных средств родителям вернут. Однако, если вы захотите оставить ребенка на вторую смену, то по заявлению, деньги можно будет перевести на другой период, а недостающую разницу доплатить.

Предварительно министерством образования и науки Алтайского края рассматриваются следующие сроки открытия детских лагерей:

- с 15 июня – лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций численностью до 100 человек, загородные оздоровительные лагеря до 100 человек в тех муниципальных образованиях, где складывается благоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация;

- с 1 июля – работа загородных лагерей и палаточных лагерей.

Лагери при школах смогут открыться не ранее 1 августу, так как до 31 июля будет проходить сдача ОГЭ ЕГЭ.

Предметно профильные ведомства смогут ответить на вопросы по поводу организации летнего отдыха к 20 мая.

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