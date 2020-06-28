2020-06-28T18:28:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 29 июня 2020: стабильно высокий прирост больных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Барнауле на 29 июня
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае не снижаются темпы распространения коронавирусаВ Алтайском крае не снижаются темпы распространения коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по данным на 29 июня прирост инфицированных коронавирусом составил 78 новых случаев. Оперативный штаб региона сообщает, что на этот день в крае насчитывается 3831 инфицированный.

Ежедневные сводки говорят о том, что высокие показатели по выявляемости больных держатся уже на протяжении недели - стабильно больше 70 инфицированных за сутки. Так за последний отчетный период прирост составил 78 человек. Вместе с тем, выздоровел 31 пациент (взрослые – 29, дети – 2). Таким образом, число вылечившихся составило 2726.

Данные на 01.00 29 июня 2020 года (фото: yandex.ru/covid19/)

Данные на 01.00 29 июня 2020 года (фото: yandex.ru/covid19/)

Скончались – еще четыре человека. Один случай отнесен по причине гибели к COVID-19, остальные к иным причинам. За все время скончался 71 взрослый пациент. При этом 33 - от COVID-19, 35 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Данные на 01.00 29 июня 2020 года (фото: оперштаб АК)

Данные на 01.00 29 июня 2020 года (фото: оперштаб АК)

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц. Медики же ведут наблюдение за теми, кто находится на вынужденной самоизоляции. На сегодня их чуть меньше тысячи человек. Сняли с контроля почти 32 тысячи жителей региона. В общей сложности тест на коронавирус сдали без малого 190 тысяч человек.

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По данным оперативного штаба республики из этого числа COVID-19 установлен у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у шести жителей Горно-Алтайска, в том числе у ребенка. Еще по одному случаю выявлено в Майминском, Онгудайском и Шебалинском районах у граждан с признаками ОРВИ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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