Дополнительный насос пообещали установить в Сибирской долине

Ситуация с водоснабжением в поселке Сибирская долина остается на контроле сразу нескольких сторон: городской и районной администрации, а также прокуратуры.

Как удалось установить, проблемы с водоснабжением в поселке есть уже несколько лет. Летом, в жару, ситуация только ухудшается. Так в наши дни около 40 домов в дневное время практически полностью остаются без воды, а в остальных уровень напора оценивается от хорошего в низменной части, до слабого. При этом ночью и утром вода пока еще есть.

После того, как местные жители вышли на акцию протеста и перекрыли трассу, на них наконец-то обратила внимание общественность, администрация и правоохранительные органы. На данный момент ежедневно в поселок направляют три машины с питьевой водой. А в ближайшее время водоканал организует подвоз технической воды для бытовых нужд.

По информации главы администрации Центрального района Максима Сабыны, собственником источника водоснабжения поселка закуплен дополнительный насос, который с его слов, будет установлен уже в понедельник, 29 июня.

Активную работу на проблемном участке начал и Барнаульский водоканал. По словам генерального директора предприятия Андрея Полюго, в ходе обследования сетей было обнаружено падение давления на участке водопровода, отходящего от водонапорной башни. Сегодня аварийная бригада начнет раскапывать сети, чтобы детально обследовать участок.

Накануне в администрации города прошло очередное совещание. Глава города Вячеслав Франк поручил районной администрации вести активную работу с населением, а также с сегодняшнего дня увеличить подвоз воды до шести машин. Соответственно, будет увеличено и количество технической воды.

- По словам главы города, по результатам обследования, проводимого Барнаульским Водоканалам, будут приняты последующие управленческие решения, - добавляют в мэрии.

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