2020-06-28T06:31:32+03:00
Общество

Дополнительный насос пообещали установить в Сибирской долине

Также жителям увеличат объемы подвозимой воды
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Ситуация в поселке находится на особом контролеСитуация в поселке находится на особом контролеФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Ситуация с водоснабжением в поселке Сибирская долина остается на контроле сразу нескольких сторон: городской и районной администрации, а также прокуратуры.

Как удалось установить, проблемы с водоснабжением в поселке есть уже несколько лет. Летом, в жару, ситуация только ухудшается. Так в наши дни около 40 домов в дневное время практически полностью остаются без воды, а в остальных уровень напора оценивается от хорошего в низменной части, до слабого. При этом ночью и утром вода пока еще есть.

После того, как местные жители вышли на акцию протеста и перекрыли трассу, на них наконец-то обратила внимание общественность, администрация и правоохранительные органы. На данный момент ежедневно в поселок направляют три машины с питьевой водой. А в ближайшее время водоканал организует подвоз технической воды для бытовых нужд.

По информации главы администрации Центрального района Максима Сабыны, собственником источника водоснабжения поселка закуплен дополнительный насос, который с его слов, будет установлен уже в понедельник, 29 июня.

Активную работу на проблемном участке начал и Барнаульский водоканал. По словам генерального директора предприятия Андрея Полюго, в ходе обследования сетей было обнаружено падение давления на участке водопровода, отходящего от водонапорной башни. Сегодня аварийная бригада начнет раскапывать сети, чтобы детально обследовать участок.

Накануне в администрации города прошло очередное совещание. Глава города Вячеслав Франк поручил районной администрации вести активную работу с населением, а также с сегодняшнего дня увеличить подвоз воды до шести машин. Соответственно, будет увеличено и количество технической воды.

- По словам главы города, по результатам обследования, проводимого Барнаульским Водоканалам, будут приняты последующие управленческие решения, - добавляют в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жильцы элитного коттеджного поселка перекрыли трассу из-за зловонной воды

У жителей барнаульского поселка «Сибирская долина» лопнуло терпение. Причина тому – постоянные проблемы с водоснабжением: то, что течет из крана, пахнет то железом, то и вовсе канализацией. Такая ситуация в элитном коттеджном поселке длится уже несколько лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус нашли еще у 19 жителей Республики Алтай
Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае
Легковушка слетела в реку в Алтайском крае
Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным
Массовую вечеринку разогнали в Барнауле
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе
Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в конституции
Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку
Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса
Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы
Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580
В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2
Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию
В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды
Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди
Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676
Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе
Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ
Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле
Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу