2020-01-19T16:03:12+03:00
Происшествия

На Алтае поезд-снегоочиститель сошел с рельсов

Локомотив принадлежит Казахстанским железным дорогам
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видеоСкриншот видеоФото: со страницы vk.com/barneos22
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На территории Алтайского края, на 78 километре в Локтевском районе, с рельсов сошел локомотив, который выполнял расчистку железнодорожного полотна. ЧП произошло в субботу, 18 января, но известно об этом стало только сейчас. Известно, что снегоочистительная машина, а также сама железная дорога, принадлежат казахстанской стороне.

Видео с места аварии опубликовано в сообществе «Барнаул22».

Поезд сошел с рельсов.

- Состав сошел одной тележкой, ее полностью развернуло, а тепловоз зажало. Топливный бак пробит, из него вытекает горячее. Вторая тележка на месте, но сошла ли она - не понятно. Пострадали три человека, - говорит автор видео.

В Единой диспетчерской службе сообщение о пострадавших опровергли. Как пояснили в региональном МЧС, работы по ликвидации ЧП, скорее всего, будет проводить владелец - Казахстанские железные дороги. Наши спасатели в случае необходимости смогут оказать необходимую помощь.

- Данные пути и подвижной состав не относятся к ОАО «РЖД». Никаких нарушений в работе Западно-Сибирской железной дороги не произошло, поезда следуют в соответствии с графиком, - сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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