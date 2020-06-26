Коронавирус в Барнауле, последние новости на 27 июня 2020: работа турбаз и летних террас, самоизоляция председателя АКЗС

В Барнауле, по данным оперштаба региона, на 27 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки — плюс 27 новых случаев. В Алтайском крае — плюс 76. В регионе разрешена работа турбаз и летних террас, число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших, а спикер АКЗС Александр Романенко ушел на самоизоляцию.

Коронавирус в Алтайском крае. Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Работа летних кафе и турбаз региона

С 27 июня снят запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах. Изменения в указ внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также разрешена работа предприятий общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе - в летних кафе, на летних верандах, террасах. При этом нужно соблюдать определенные правила.

В частности, персонал будет работать в масках и перчатках, столы для посетителей будут стоять на расстоянии не менее 1,5 метров. А каждые 3-4 часа нужно проводить влажную уборку всех помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Самоизоляция Романенко

Председатель АКЗС Александр Романенко ушел на самоизоляцию вслед за губернатором региона Виктором Томенко. Он сделал это в связи с наличием прямых контактов с окружением главы региона, где были выявлены случаи заражения коронавирусом. Сам Александр Романенко уже сдал тесты на COVID-19.

45-ю сессию АКЗС проводил заместитель Романенко Сергей Серов. В связи с пандемией коронавируса заседание проходило в формате видеосвязи.

Рост числа выздоровевших и заболевших

За минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось еще на 98 человек и составило 2580. Растет и число зараженных COVID-19, их в крае уже 3676.

Новые случаи выявили: Барнаул - 27, Михайловский район -14, Бийск-11, Рубцовск - 6, Смоленский район-4, Целинный район-3, Зональный район-2, Курьинский, Бийский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенский, Тогульский районы – по одному.

Сейчас тяжелобольных пациентов 78, на аппарате ИВЛ- 24. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 918 человек.

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