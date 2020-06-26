Жара, дожди, а затем похолодание: на выходные в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае на выходных, 27 и 28 июня, может испортиться погода. В отдельных районах прогнозируют дожди и грозы, усиление ветра. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

В крае объявили штормовое предупреждение: днем 27 и сутки 28 июня ожидается усиление ветра до 19-24 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в отдельных районах дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. 28 июня в регионе похолодает.

Кроме того, с 27 по 29 июня в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Погода в субботу

Ночью 27 июня в регионе температура воздуха составит +16...+21 градус, в предгорьях +10...+15 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице ночью будет +16...+18 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +30...+35 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25-28 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +30...+32 градуса. В конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 10-15 м/с.

Погода в воскресенье

Ночью 28 июня в регионе температура воздуха составит +15...+20 градусов, местами по западу до +10 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы 25-28 м/с.

В краевой столице ночью будет +18...+20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Днем 28 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +17...+22 градусов, по востоку до +27 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +22...+24. Кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, 18-23 м/с.

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