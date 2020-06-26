Водитель маршрутки вместе с пассажирами поехал на станцию скорой помощи, чтобы спасти жизнь человеку

Добрая и душевная история появилась в социальных сетях накануне. По словам подписчицы сообщества «Барнаул 22» Софьи Роговой, 23 июня около 20:00 в автобусе №126, который ехал из Шадрино в Барнауле, одному из пассажиров стало плохо. Девушка уточнила, что у пожилого мужчины, предположительно, начались проблемы с сердцем.

- Водитель автобуса очень быстро сориентировался и подъехал к станции скорой помощи на Георгиева, сам вызвал бригаду, помог медикам переложить дедушку на носилки, чем, может быть, спас жизнь человека. Все сделал очень быстро, чётко, без промедления и продолжил дальше свой маршрут, - отметила София.

В конце концов, имя водителя девушке узнать так и не удалось, но она от всей души поблагодарила мужчину за такой человеческий поступок.

- Мир не без добрых людей! Хотим выразить слова благодарности водителю этого автобуса (к сожалению, имя не узнали, только номер автобуса А149АР). Поступил как настоящий герой, - добавила она.

К слову, и корреспонденту «Комсомолки» не удалось узнать личность героя. Если вы в курсе подробностей этой ситуации, то просим вас обратиться в нашу редакцию по номеру телефона: (3852) 20-55-47.

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