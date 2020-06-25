2020-06-25T11:58:08+03:00
Общество

“Он сделал все возможное”: в Барнауле ищут прохожего, который пытался спасти умирающего мужчину

Родственники умершего хотят отблагодарить жителя краевой столицы
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле 23 июня мужчине стало плохо на улице. Один из прохожих пытался помочь, но к сожалению, спасти барнаульца не удалось. Сейчас родственники умершего ищут незнакомца, чтобы отблагодарить его лично.

Все произошло на детской площадке на улице Чудненко, 92, пишут в группе "Инцидент Барнаул". Мужчине стало плохо, на помощь к нему поспешил один из прохожих, который оказался неподалеку. Он делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но спасти барнаульца не удалось. Прохожий быстро ушел с места происшествия, в суматохе никто не успел спросить его имя или взять номер телефона.

В беседе с “Комсомольской Правдой” подруга дочери умершего мужчины рассказала, что они очень хотят найти этого прохожего и лично поблагодарить за то, что он не остался равнодушным и пытался помочь.

- Сейчас много людей проходят мимо. Я думаю, что он сделал все возможное, чтобы помочь, поэтому мы и написали пост в группе. Мы просто хотели бы, действительно, выразить благодарность. Чтоб больше было таких людей, которые готовы помочь, - рассказала девушка.

Всех, кто что-либо знает о барнаульце, просят написать девушке в личные сообщения в соцсети “ВКонтакте”. Связаться с ней можно здесь.

Отметим, что в ближайшее время родственники будут заниматься организацией похорон барнаульца. Причина смерти мужчины станет известна после вскрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 63

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнаул на 25 июня 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Голосование по поправкам к Конституции пройдет под видеоконтролем
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции раскрыл подробности видеонаблюдения в местах для голосования - оно будет вестись круглосуточно и непрерывно
Новости 24