“Он сделал все возможное”: в Барнауле ищут прохожего, который пытался спасти умирающего мужчину

В Барнауле 23 июня мужчине стало плохо на улице. Один из прохожих пытался помочь, но к сожалению, спасти барнаульца не удалось. Сейчас родственники умершего ищут незнакомца, чтобы отблагодарить его лично.

Все произошло на детской площадке на улице Чудненко, 92, пишут в группе "Инцидент Барнаул". Мужчине стало плохо, на помощь к нему поспешил один из прохожих, который оказался неподалеку. Он делал непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но спасти барнаульца не удалось. Прохожий быстро ушел с места происшествия, в суматохе никто не успел спросить его имя или взять номер телефона.

В беседе с “Комсомольской Правдой” подруга дочери умершего мужчины рассказала, что они очень хотят найти этого прохожего и лично поблагодарить за то, что он не остался равнодушным и пытался помочь.

- Сейчас много людей проходят мимо. Я думаю, что он сделал все возможное, чтобы помочь, поэтому мы и написали пост в группе. Мы просто хотели бы, действительно, выразить благодарность. Чтоб больше было таких людей, которые готовы помочь, - рассказала девушка.

Всех, кто что-либо знает о барнаульце, просят написать девушке в личные сообщения в соцсети “ВКонтакте”. Связаться с ней можно здесь.

Отметим, что в ближайшее время родственники будут заниматься организацией похорон барнаульца. Причина смерти мужчины станет известна после вскрытия.

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