2020-06-23T04:32:47+03:00
Общество

Жара до +33 градусов накроет Алтайский край после заморозков

Также прогнозируют дожди
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Жара.Жара.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае всю эту неделю будет по-летнему теплая погода. В отдельные дни столбик термометра поднимется до +33 градусов. В связи с прохождением атмосферных фронтов также местами прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Об этом в беседе с“Комсомольской Правдой” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В регионе объявлено штормовое предупреждение: с 22 по 26 июня в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Местами по западу (Кулундинском, Ключевском районах и Славгороде) ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

-В средних слоях тропосферы у нас устанавливается юго-западный перенос воздушных масс, который и принесет на территорию края более теплые воздушные массы из районов Средней Азии, - сказала Людмила Сырых

Погода во вторник

Днем 23 июня в регионе будет +25...+30 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 23 июня столбик термометра поднимется до отметки +25...+27 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Погода в среду

Ночью 24 июня в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем 24 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +26...+28 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Погода в четверг

Ночью 25 июня в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +11...+13 градусов. В начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем 25 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID-19 постепенно уходит из Барнаула в районы Алтайского края: массовые вспышки происходят на предприятиях и в ведомствах

Когда регион сможет перейти к новому этапу снятия ограничений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
Студенты АлтГТУ впервые проходят практику дистанционно
На Алтае семилетнего ребенка, которого истязала бабушка, забрали из семьи
В Алтайском крае заработают поликлиники
В Рубцовске повысят цену за проезд в троллейбусе
В Барнауле на Аллее Памяти заложили «Капсулу времени»
Медик новоалтайской горбольницы заболел коронавирусом
Барнаульские следователи возбудили уголовное дело после падения девушки с крыши многоэтажки
Почта России в Алтайском крае расширила географию услуги электронных заказных писем
Клещи в Алтайском крае стали пассивнее
Россельхозбанк запустил акцию «Юбилейная ставка!»
Почта России изменила тарифы при перевозке грузов
Барнаульский роддом №1 открылся
Вспышка коронавируса произошла на Бийском олеумном заводе
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 22 июня 2020 года составило 2257
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года составило 3371
Барнаульцев приглашают принять участие во всероссийской минуте молчания
В Барнауле девятилетний мальчик найден живым
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением на ЕГЭ девять тысяч аудиторий
В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому
В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут
В управлении лесами Алтайского края силовики проводят обыски
Барнаульская домработница попалась на воровстве, надев брюки хозяйки
«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы