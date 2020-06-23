Жара до +33 градусов накроет Алтайский край после заморозков

В Алтайском крае всю эту неделю будет по-летнему теплая погода. В отдельные дни столбик термометра поднимется до +33 градусов. В связи с прохождением атмосферных фронтов также местами прогнозируют кратковременные грозовые дожди. Об этом в беседе с“Комсомольской Правдой” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В регионе объявлено штормовое предупреждение: с 22 по 26 июня в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Местами по западу (Кулундинском, Ключевском районах и Славгороде) ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

-В средних слоях тропосферы у нас устанавливается юго-западный перенос воздушных масс, который и принесет на территорию края более теплые воздушные массы из районов Средней Азии, - сказала Людмила Сырых

Погода во вторник

Днем 23 июня в регионе будет +25...+30 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем 23 июня столбик термометра поднимется до отметки +25...+27 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Погода в среду

Ночью 24 июня в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем 24 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +26...+28 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Погода в четверг

Ночью 25 июня в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +11...+13 градусов. В начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем 25 июня в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

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