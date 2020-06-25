2020-06-25T20:12:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 26 июня 2020: губернатор на самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 26 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Виктор ТоменкоВиктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле добрался и до здания правительства Алтайского края. Последние новости на 26 июня 2020 года говорят о заражении среди нескольких сотрудников.

Прошлым утром пресс-служба правительства Алтайского края сообщила о том, что глава региона Виктор Томенко ушел на самоизоляцию. Это связано с тем, что сразу у нескольких сотрудников аппарата оказался положительный тест на коронавирус. Причем губернатор находился с ними в ежедневном контакте.

- Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких, - прокомментировал Виктор Томенко.

По его словам, до этого из-за неблагоприятной эпидобстановки большинство совещаний и планерок перевели в формат видеоконференций. Так что, скорее всего, особых трудностей на «удаленке» у губернатора не возникнет.

В ближайшее время Виктор Томенко должен будет сдать анализы, а также ему сделают компьютерную томографию и тест на COVID-19.

Также губернатор отметил, что ему все равно приходится ежедневно контактировать с большим числом людей - работу остановить нельзя.

А тем временем число инфицированных в Алтайском крае достигло отметки 3600 человек. На сегодняшний день в ковидных госпиталях находятся 78 тяжелобольных пациентов. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека.

Выздоровели 2482 человек (2238 взрослых и 244 ребенка). Скончались 63 взрослых. Из них 30 случаев от COVID-19, 30 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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