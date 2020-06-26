2020-06-26T04:05:12+03:00
Общество

С семьей веселее: как на Алтае снимают многосерийный фильм о путешествиях

В одной из серий снялся известный актер Андрей Мерзликин
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.
Изменить размер текста:

На Алтае проходят съемки многосерийного фильма о путешествиях - «Пятеро на каникулах». Главные герои картины – семья Анатолия и Елены Гейко, а также их дети Елизавета, Джонатан и Эльдар. В беседе с “Комсомольской Правдой” режиссер рассказал подробности проекта и объяснил, почему открывать новые места всей семьей еще интереснее.

Как появилась идея проекта

Идея многосерийного фильма возникла у Анатолия Гейко во время отдыха на Алтае. Изначально планировалось, что проект будет похож на трэвел-шоу “Орел и Решка”, только маршрут будет проходить по нашим туристическим местам. Однако вскоре концепция изменилась.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

- Сначала хотелось сделать сезон из нескольких выпусков, чтобы показывать объекты размещения в Горном Алтае, достопримечательности, все то, что люди могут посмотреть и посетить. Также указывать примерную стоимость. Я поделился идей с супругой, мы обсуждали это в течение нескольких дней. В итоге мысль переросла в историю о путешествии семьи. Не только по Горному Алтаю, но и по другим местам в России, - рассказывает Анатолий.

В создании проекта охотно принимают участие все члены семьи. Например, старшая дочь Елизавета задействована не только, как актриса, но и помогает со сценарием. Дети уже не боятся работать перед камерой и привыкли быть в кадре. Они трудятся наравне со взрослыми.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Художественным руководителем проекта выступил кинопродюсер Алексей Петрухин. С ним режиссер Анатолий Гейко познакомился еще в 2017 году во время питчинга в Барнауле в рамках всероссийского фестиваля “Шукшинские дни на Алтае”. После этого общение продолжилось.

- Очень много моментов в нашей истории он направляет в нужное русло, не разрушая суть, - говорит режиссер.

По его словам, в фильме они стремятся доказать, что путешествовать семьей весело и возможно. Конечно, требуется больше средств, но оно того стоит.

Семейное приключение

В сериале показано путешествие глазами многодетной семьи. Съемки первого сезона проходят в России, планируется 10 серий.

- Мы популяризируем семейные ценности, затрагиваем тему воспитания детей, показываем отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Наша задача - не просто показать путешествие семьей, а через него донести до зрителя важные ценности, которые, к сожалению, сегодня хромают на обе ноги не только в России, но и во всем мире. В этом миссия нашего проекта, - отмечает режиссер.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Красоты Алтая и не только

В основе каждой серии лежит история. Там в первой рассказывается о знакомстве с Горным Алтаем. Герои проехали по Чемальскому тракту, побывали на Телецком озере, а также увидели несколько водопадов.

Во второй серии сын рассказывает родителям, что мечтает побывать на Марсе. Тогда семья стремится исполнить это желание и отправляется на Алтай, где можно увидеть марсианские пейзажи. По пути приходится пройти через несколько испытаний.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Третья серия называется “Мой край начинается с меня”.

- История о том, что родители знакомят детей со своей малой родиной. Показывают, что в ней есть очень много интересного и красивого. Отсюда выходили известные люди, такие как Василий Шукшин, Валерий Золотухин и другие, - говорит Анатолий.

Авторы не ограничатся Республикой Алтай и Алтайским краем, география проекта намного шире. В других сериях покажут Байкал, Камчатку, Крым, Чечню, Дагестан, Карелию и Урал.

Работа с известным актером

В одной из серий снялся актер Андрей Мерзликин. Он вместе с супругой Анной встречает героев фильма в музее Василия Шукшина в Сростках.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

- У нас была идея взять интервью у Андрея и его жены Анны о семейных ценностях, их отношениях и так далее. Получилось душевная беседа, часть из нее мы вставим в фильм. С Андреем работать было комфортно, потому что он настоящий профессионал. К тому же были советы с его стороны, которые мы учли, - говорит Анатолий.

Когда будет премьера

Завершить работу над проектом планируют до конца года. Сериал покажут на одном из федеральных каналов. Также переговоры ведут с онлайн-площадками, поэтому посмотреть фильм можно будет и в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актер Андрей Мерзликин опубликовал фото со своей прогулки по Барнаулу

Пара побывала на улице Мерзликина, у букв "Барнаул" и в Нагорном парке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Новости 24
Усатого мужчину больше месяца ищут в Алтайском крае
В Алтайском крае упавшее дерево убило мужчину
Белокуриху и Горно-Алтайск соединит авиарейс
Бывшего главного инженера алтайского завода "Модест" обвиняют в получении взяток и мошенничестве
Пьяный житель Рубцовска чуть не убил сестру и пожилого отца
Суд ужесточил наказание водителю, из-за которого девушку-пешехода разорвало пополам
Двух алтайских спортсменов внесли в список лучших в России
Музей Михаила Калашникова в Курье открывается с новой выставкой
Министр транспорта раскритиковал дорожный ремонт в Барнауле
В Барнауле начали запускать фонтаны
Футболисты барнаульского «Динамо» приступили к тренировкам
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
В алтайском онкоцентре открылась фотовыставка
В Барнауле на пяти улицах в выходные ограничат движение транспорта для ремонта теплосети
Водоканал ликвидировал в Барнауле более двух тысяч засоров канализации
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 63
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 2482
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 3600