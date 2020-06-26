С семьей веселее: как на Алтае снимают многосерийный фильм о путешествиях

На Алтае проходят съемки многосерийного фильма о путешествиях - «Пятеро на каникулах». Главные герои картины – семья Анатолия и Елены Гейко, а также их дети Елизавета, Джонатан и Эльдар. В беседе с “Комсомольской Правдой” режиссер рассказал подробности проекта и объяснил, почему открывать новые места всей семьей еще интереснее.

Как появилась идея проекта

Идея многосерийного фильма возникла у Анатолия Гейко во время отдыха на Алтае. Изначально планировалось, что проект будет похож на трэвел-шоу “Орел и Решка”, только маршрут будет проходить по нашим туристическим местам. Однако вскоре концепция изменилась.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

- Сначала хотелось сделать сезон из нескольких выпусков, чтобы показывать объекты размещения в Горном Алтае, достопримечательности, все то, что люди могут посмотреть и посетить. Также указывать примерную стоимость. Я поделился идей с супругой, мы обсуждали это в течение нескольких дней. В итоге мысль переросла в историю о путешествии семьи. Не только по Горному Алтаю, но и по другим местам в России, - рассказывает Анатолий.

В создании проекта охотно принимают участие все члены семьи. Например, старшая дочь Елизавета задействована не только, как актриса, но и помогает со сценарием. Дети уже не боятся работать перед камерой и привыкли быть в кадре. Они трудятся наравне со взрослыми.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Художественным руководителем проекта выступил кинопродюсер Алексей Петрухин. С ним режиссер Анатолий Гейко познакомился еще в 2017 году во время питчинга в Барнауле в рамках всероссийского фестиваля “Шукшинские дни на Алтае”. После этого общение продолжилось.

- Очень много моментов в нашей истории он направляет в нужное русло, не разрушая суть, - говорит режиссер.

По его словам, в фильме они стремятся доказать, что путешествовать семьей весело и возможно. Конечно, требуется больше средств, но оно того стоит.

Семейное приключение

В сериале показано путешествие глазами многодетной семьи. Съемки первого сезона проходят в России, планируется 10 серий.

- Мы популяризируем семейные ценности, затрагиваем тему воспитания детей, показываем отношения между мужем и женой, родителями и детьми. Наша задача - не просто показать путешествие семьей, а через него донести до зрителя важные ценности, которые, к сожалению, сегодня хромают на обе ноги не только в России, но и во всем мире. В этом миссия нашего проекта, - отмечает режиссер.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Красоты Алтая и не только

В основе каждой серии лежит история. Там в первой рассказывается о знакомстве с Горным Алтаем. Герои проехали по Чемальскому тракту, побывали на Телецком озере, а также увидели несколько водопадов.

Во второй серии сын рассказывает родителям, что мечтает побывать на Марсе. Тогда семья стремится исполнить это желание и отправляется на Алтай, где можно увидеть марсианские пейзажи. По пути приходится пройти через несколько испытаний.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

Третья серия называется “Мой край начинается с меня”.

- История о том, что родители знакомят детей со своей малой родиной. Показывают, что в ней есть очень много интересного и красивого. Отсюда выходили известные люди, такие как Василий Шукшин, Валерий Золотухин и другие, - говорит Анатолий.

Авторы не ограничатся Республикой Алтай и Алтайским краем, география проекта намного шире. В других сериях покажут Байкал, Камчатку, Крым, Чечню, Дагестан, Карелию и Урал.

Работа с известным актером

В одной из серий снялся актер Андрей Мерзликин. Он вместе с супругой Анной встречает героев фильма в музее Василия Шукшина в Сростках.

Кадр из фильма. Фото предоставлены Анатолием Гейко.

- У нас была идея взять интервью у Андрея и его жены Анны о семейных ценностях, их отношениях и так далее. Получилось душевная беседа, часть из нее мы вставим в фильм. С Андреем работать было комфортно, потому что он настоящий профессионал. К тому же были советы с его стороны, которые мы учли, - говорит Анатолий.

Когда будет премьера

Завершить работу над проектом планируют до конца года. Сериал покажут на одном из федеральных каналов. Также переговоры ведут с онлайн-площадками, поэтому посмотреть фильм можно будет и в интернете.

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