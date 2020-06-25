2020-06-25T09:15:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года составило 63

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнаул на 25 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Еще четыре человека, зараженных коронавирусом, скончались на АлтаеЕще четыре человека, зараженных коронавирусом, скончались на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 июня 2020 года выросло еще на четыре случая и составило 63.

- Один пациент скончался от COVID-19, у троих – иные причины смерти. За все время наблюдения скончалось 63 взрослых, в том числе 30 случаев от COVID-19, 30 случаев – иные причины смерти. Еще три находятся на экспертизе, - сообщают в оперативном штабе Алтайского края.

Всего же по данным на 25 июня 2020 года в Алтайском крае коронавирусом инфицированы 3600 человек. Из них 372 – это дети до 17 лет включительно. 145 случая – завозные (в том числе два – из-за рубежа). 2308 случаев были установлены по контакту с ранее заболевшими лицами. В 399 случаях коронавирус установили у больных внебольничной пневмонией, в 1037 – у заболевших ОРВИ, в 2164 случаях отмечается бессимптомное течение.

В настоящий момент в ковидных госпиталях находятся 78 тяжелобольных пациентов. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 24 (за минувшие сутки добавился один). Всего выздоровело – 2482 человек (2238 взрослых и 244 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 43 (взрослые – 42, дети – 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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