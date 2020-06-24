2020-06-24T07:35:25+03:00
Общество

Еще по 10 тысяч: алтайские семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты

Тем, кто уже оформил документы на первую выплату, вторую зачислят автоматически
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Алтайские семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты Фото: Минсоцзащиты АКАлтайские семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты Фото: Минсоцзащиты АК
Изменить размер текста:

23 июня президент России Владимир анонсировал вторую выплату по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Первую выплату жители Алтайского края и других регионов получили в июне, новая придет на карточки в июле.

Как сообщили в пресс-службе краевого отделения Пенсионного фонда, единовременная выплата полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. На каждого ребенка выплата составит 10 тысяч рублей. При этом, средства будут плюсоваться к ежемесячной выплате по пять тысяч рублей на детей до трех лет.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили 317 тысяч алтайских семей, воспитывающих 427 тысяч детей. Общая сумма выплат им достигла 4,6 миллиардов рублей, - отметил управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.

Проще говоря, если семья уже оформила выплату на детей до трех или до 16 лет, то подавать заявление заново не нужно – деньги придут автоматически на счет, указанный в первом документе. Тем родителям, которые еще не обращались за выплатой, необходимо это сделать до 1 октября 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие выплаты на детей в период коронавируса могут получить жители Алтайского края и как это сделать

Власти рассказали о федеральных мерах поддержки семьям во время пандемии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24