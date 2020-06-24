Еще по 10 тысяч: алтайские семьи с детьми до 16 лет получат повторные выплаты

23 июня президент России Владимир анонсировал вторую выплату по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Первую выплату жители Алтайского края и других регионов получили в июне, новая придет на карточки в июле.

Как сообщили в пресс-службе краевого отделения Пенсионного фонда, единовременная выплата полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. На каждого ребенка выплата составит 10 тысяч рублей. При этом, средства будут плюсоваться к ежемесячной выплате по пять тысяч рублей на детей до трех лет.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили 317 тысяч алтайских семей, воспитывающих 427 тысяч детей. Общая сумма выплат им достигла 4,6 миллиардов рублей, - отметил управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.

Проще говоря, если семья уже оформила выплату на детей до трех или до 16 лет, то подавать заявление заново не нужно – деньги придут автоматически на счет, указанный в первом документе. Тем родителям, которые еще не обращались за выплатой, необходимо это сделать до 1 октября 2020 года.

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