Лучше поторопиться: Барнаульский дендрарий вновь принимает посетителей

В Барнауле дендрарий НИИ садоводства имени М.А.Лисавенко уже несколько дней принимает посетителей после временной приостановке деятельности из-за ситуации с пандемией коронавируса. В беседе с “Комсомольской Правдой” Людмила Клементьева, ведущий научный сотрудник НИИCC, рассказала, на какие растения стоит взглянуть и почему не стоит затягивать с визитом.

К встрече готовы

Весной в дендрарии традиционно провели масштабный субботник и подготовились к встрече посетителей. Вывезли ветви, которые обломались за зиму, убрали сорняки и привели территорию в порядок.

- Мы всегда готовы к встрече гостей и рады им. В этот раз мы не открывались из-за ситуации с пандемией, когда все парки были закрыты, - говорит Людмила Клементьева.

В дендрарии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Раннее цветение

Из-за теплой погоды в этом году многие растения начали цвести раньше.

-За все наше время здесь мы никогда не видели, чтобы настолько рано все зацвело. Например, обычно розы цветут в июле, а здесь это началось уже в июне. Также и липы, такого обильного цветения не было давно. Деревья в желтом облаке, это выглядит красиво, а еще от липы идет приятный аромат. Тепло, которое растения получили в мае, сказалось на их продуктивности, - рассказывает Людмила Клементьева.

По ее словам, растения перезимовали хорошо, никаких проблем не возникло.

На что стоит взглянуть

Площадь зеленых посадок в дендрарии составляет 10,2 гектаров. Здесь, действительно есть на что посмотреть.

Посетители начинают прогулку по аллее маньчжурского ореха, привезенного с дальнего Востока. Это любимое растение Михаила Лисавенко, по его инициативе аллея была заложена до старого корпуса, где ранее и был кабинет ученого и его коллег.

Слева от исторического здания можно увидеть информационную вывеску, там начинается заповедная территория дендрария. В начале пути гостей встречают растения, собранные из разных уголков мира, многие интересны с точки зрения селекции. Здесь можно увидеть необычные формы елей с Семинского перевала. Эти деревья имеют голубой оттенок, там же растут красивые гортензии. Правда, они зацветут в конце лета.

В дендрарии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Постепенно заканчивается цветение чубушника, чтобы успеть увидеть это своими глазами, нужно поторопиться. К тому же, от него исходит приятный аромат, напоминающий землянику.

На участке Средней Азии и Казахстана красиво цветет тамарикс или гребенщик ветвистый. Это кустарник с мелкими розовыми цветами, в бутонах они смотрятся как бисер. Красивым розовым облаком цветет и скумпия на участке Японии и Китая.

В отделе с европейскими растениями также немало любопытного: дуб, лещина и многое другое. Немало экзотических растений встречается на участке Северной Америки, например, малина-клен или малина душистая. Гостей удивят крупные ярко-розовые цветки, примерно 5 сантиметров диаметре.

Не только растения, но и животные

В некоторых местах дендрария в разное время года можно увидеть различных животных, например, в сентябре - белок. Также там живут змеи, ужи и полозы, но боятся их не нужно, следует просто дать возможность уйти. Обычно змеи сами быстро уползают, стараются не привлекать к себе внимание и не проявляют агрессии.

Также сотрудники рассказывают, что иногда видят косулей, лосей и даже лисиц. Животные встречаются не только в дендрарии, но и на обширных полях.

Кроме того, в дендрарии очень много птиц, примерно 80 видов. То и дело на тропинках можно услышать красивое пение, доносящееся с веток.

Отметим, что передвигаться в дендрарии можно только по щебенчатым и асфальтированным тропинкам. Нельзя заходить на опытные поля, а также ломать ветки и рвать растения.

Стоимость билета - от 30 до 150 рублей. Экскурсии оплачиваются отдельно.

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