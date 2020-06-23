На Алтае отца троих детей убил любовник жены

В Алтайском крае осудили мужчину, который убил друга детства. Все произошло в январе этого года, через несколько дней после того, как Степан (имена изменены - прим.авт.) вышел из тюрьмы. Оказалось, что дома его уже никто не ждал – жена, с которой у них было трое детей, закрутила роман с его лучшим другом.

19 января они все вместе пили алкоголь, а когда градус перевалил за шкалу адекватности, началось выяснение отношений. Бывший «зэк» требовал, чтобы друг отстал от его семьи.

Они оказались в квартире их знакомых, где Степан взял со стены огромный декоративный меч и в присутствии объекта их общей страсти начал унижать противника. Даме при этом он не позволял покинуть дома. Бывший лучший друг, улучшив момент, сходил домой и взял нож, вероятно, на тот случай, если придется защищаться.

Через несколько часов, когда казалось бы все закончилось, и они пошли по домам, но обида снова накатила на Степана, и он принялся угрожать, что убьет друга. Слово за слово, завязалась новая потасовка. Жена попыталась их разнять, но ее оттолкнули. Когда он поднялась, уже все кончилось.

- Он меня пырнул, - сказал законный супруг. После этого мужчина побежал прочь по улице, а через несколько метров упал.

По информации старшего помощника прокурора Ленинского района Барнаула Юлии Чиндяскиной, женщина пыталась помочь истекающему кровью супругу, но все было бесполезно. Любовник стоял за спиной, ничего не делая, а потом повалился на снег рядом с ним – его предплечье было иссечено ранами. Женщина побежала за помощью, а когда вернулась, ее новый сожитель пытался откачать уже мертвого Степана – делал массаж сердце и искусственное дыхание.

- Я понял тогда, зная его взрывной характер, а также то, что он раньше постоянно бил жену, что никакой жизни он нам не даст, поэтому так все и вышло, - оправдывался на суде обвиняемый.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств аморальное поведение потерпевшего, обвиняемого отправили в колонию особого режима на семь лет и шесть месяцев. Но ждать его, возможно, никто не будет – на прощание любовница, из-за которой, по большому счету, все произошло, сказала, что никогда ему не простит убийство мужа.

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