2019-06-18T12:42:06+03:00
Происшествия

Барнаульца наказали за съемку девушек в туалете торгового центра

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Барнаула осудили за неприкосновенность частной жизни. Мужчина тайно снимал девушек на видео в туалете ТЦ «Малина».

Щекотливая ситуация произошла в феврале 2019 года. 45-летний барнаулец переоделся в женскую одежду и беспрепятственно зашел в женский туалет. Там он закрылся в кабинке, встал ногами на унитаз, перевесился через край ограждения и стал снимать на телефон девушек, справляющих естественную нужду, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина.

Так ему удалось заснять двоих девушек. Одна ничего не заметила, а другая обратила внимание на это безобразие, вышла из туалета и сразу обратилась к охране. Мужчину задержали и вызвали полицию. Просмотрев видео на его телефоне, стражи порядка установили вторую потерпевшую. Она опознала себя на съемке. Так в деле появился второй эпизод.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, но при этом у него нашли легкое психическое расстройство. Суд приговорил его к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также частично удовлетворили иски потерпевших: они просили по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, барнаульца обязали выплатить по 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резкое ухудшение погоды объявлено в Алтайском крае
Несовершеннолетние парни подозреваются жестоком избиении мужчины
Барнаулец сделал хорошую алебарду и поплатился
Барнаулец зарезал даму сердца из-за подозрения в заражении половой инфекцией
Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших Всероссийских НИИ
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
Штормпрогноз передали синоптики по Алтайскому краю на 19 июня
В Барнауле сбили двух девушек на пешеходном переходе
В Алтайском госуниверситете прошли выборы ректора
Селяне на свои деньги восстанавливают часовню
Кот пострадал во время пожара в Барнауле
Уголовное дело завели после драки группы людей с полицейскими
Тигрят и львят из барнаульского зоопарка не будут дарить братьям Запашным
Митинг в защиту памятников культуры пройдет в Барнауле
Начальник комитета по спорту уволился после скандала со взяткой
Межрегиональной Фестиваль йоги прошел в Белокурихе
Неизвестные закидали машины яйцами и луком
Компания из Алтайского края не заплатила 6,5 млн рублей налогов
Погода на 19 июня 2019 года в Барнауле: дождь
«День сибирского поля» пройдет в Алтайском крае
Коттедж за 65 миллионов продают в Барнауле