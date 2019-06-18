Барнаульца наказали за съемку девушек в туалете торгового центра

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-18T12:42:06+03:00

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Жителя Барнаула осудили за неприкосновенность частной жизни. Мужчина тайно снимал девушек на видео в туалете ТЦ «Малина».

Щекотливая ситуация произошла в феврале 2019 года. 45-летний барнаулец переоделся в женскую одежду и беспрепятственно зашел в женский туалет. Там он закрылся в кабинке, встал ногами на унитаз, перевесился через край ограждения и стал снимать на телефон девушек, справляющих естественную нужду, сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина.

Так ему удалось заснять двоих девушек. Одна ничего не заметила, а другая обратила внимание на это безобразие, вышла из туалета и сразу обратилась к охране. Мужчину задержали и вызвали полицию. Просмотрев видео на его телефоне, стражи порядка установили вторую потерпевшую. Она опознала себя на съемке. Так в деле появился второй эпизод.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым, но при этом у него нашли легкое психическое расстройство. Суд приговорил его к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также частично удовлетворили иски потерпевших: они просили по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда, барнаульца обязали выплатить по 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU