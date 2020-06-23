Обломился кирпич? Подробности падения девушки с крыши 9-этажи в Барнауле

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело после падения 14-летней девушки с крыши многоэтажки 20 июня. По версии следствия трое подростков забрались на крышу дома, одна из школьниц решила спуститься вниз через балкон, но, повиснув на краю крыши, не удержалась и упала с высоты девятого этажа на землю.

В сообществе «Инцидент Барнаул» сообщили, что девушка упала около 20:20 часов. Подписчики обратили внимание на совпадение чисел: 20 июня, 2020 год, 20:20 часов. «Красивой смерти захотела» – написал под постом один из комментаторов. У некоторых возникла версия, что эта была не трагическая случайность. Однако, как сообщила помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, вероятность суицида полностью исключена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ.

– Уголовное дело возбуждено против неопределенного круга лиц. В его рамках будут выяснять, каким образом дети смогли проникнуть на крышу. Это управляющая компания не закрыла дверь или были другие обстоятельства…– рассказала Елена Коновалова.

По информации нашего источника в правоохранительных органах, ситуация развивалась следующим образом. Девушка выпила и жаловалась своим двум подружкам на то, что ее бросил молодой человек. Затем к компании присоединились еще два парня. Девушка сама предложила пойти на крышу, хотя вход туда был заперт. Это ее не остановило, она выломала петлю, и подростки продолжили свою гулянку там. Обеспокоенные жильцы дома вызвали полицию. Когда те подъехали, парни крикнули: «Шухер!» и начали убегать. Девушка пыталась перелезть на балкон с крыши. Получилось. Затем начала перебираться на второй балкон, но схватилась за старый кирпич. Он отвалился, и школьница полетела вниз.

– Она умерла не из-за алкоголя, а из-за обломившегося кирпича, – написала в сообществе «Инцидент Барнаул» девушка, которая с ее слов была в момент трагедии на крыше и все видела.

– Знала ее лично, позитивная очень спортивная девчонка, могла бы добиться больших успехов с такими качествами, но слишком большая любовь к риску, помноженная на самоуверенность, дала смерть, – пишет другая комментатор паблика.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки. Скорее всего, происшествие оформят как несчастный случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колесо отлетело и на всем ходу сбило пенсионерку: семья пострадавшей обвиняет водителя в неоказании первой помощи

На водителя подали в суд (подробнее)