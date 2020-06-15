Колесо отлетело и на всем ходу сбило пенсионерку: семья пострадавшей обвиняет водителя в неоказании первой помощи

4 июня в Барнауле произошло нетипичное ДТП. На улице Челюскинцев во время движения у автомобиля отлетело колесо. Оно покатилось по дороге и, к несчастью, на всем ходу врезалось в идущую по тротуару пенсионерку. Через два дня в сообществе «Barnaul 22» опубликовали пост, в котором внучка пострадавшей обвиняла водителя в том, что он предпочел бортовать колесо вместо того, чтобы помочь пожилой женщине, и вообще хотел скрыться с места происшествия. Родственница искала свидетелей. В комментариях под записью подписчики устроили настоящую травлю: «Сжечь машину», «Твари, если на внедорожнике, то думают, что им все дозволено», «В суд на них». Подробности инцидента выясняла «Комсомолка».

Упала. Очнулась – колесо

– Очнулась – не пойму: адская боль в голове, народ вокруг стоит. Говорят: «Не шевелитесь, вдруг у вас переломы». Я на руку облокотилась, смотрю – колесо перед глазами. Девушка мне кровь вытирает, – вспоминает пострадавшая Надежда Николаевна Орехова.

За несколько минут до этого она зашла в ритуальный магазин, купила цветы отцу на кладбище. В момент, когда она подходила к киоску на перекрестке Челюскинцев и Папанинцев, ее в спину ударило колесо. Тут Надежда Николаевна сама чуть было не распрощалась с жизнью.

В итоге женщина получила ушибы грудной клетки и поясничного отдела позвоночника. Сейчас каждый день ездит на физиотерапию, перевязку. Буквально перед нашим с ней разговором врачи вырезали ей гематому на лбу.

– Во время всей этой суеты я слышала слова водителя о том, что у него в машине якобы ребенок спит. Вдвоем с другим мужчиной они взяли это колесо и пошли его бортовать, а я в это время лежала на тротуаре. Водитель даже не подошел, не спросил, как я себя чувствую, «скорую» не вызвал, – рассказывает пострадавшая.

На место происшествия приехала скорая помощь. Фото предоставлено Жанной Нохриной

За несколько минут до…

Водитель того самого внедорожника Александр Сеньков ехал по Челюскинцев из СТО. Вдруг почувствовал, как колесо провалилось в яму.

– Вижу в окошке, что оно катится по дороге, потом - летит в киоск. Поставил машину на аварийку. Побежал в ту сторону, – говорит Александр. – Вижу: женщина сидит на асфальте, прохожие стоят вокруг, какой-то парень с телефоном вызывал «скорую». Я подошел к ней, присел, спросил – может помочь встать? – вспоминает Сеньков.- У меня в машине ребенок спал, а автомобиль оставался на аварийке на проезжей части – вдруг проснется, откроет двери, выбежит на дорогу... Я не стал дожидаться приезда скорой помощи, возле бабушки было много людей, она была в сознании, чем я здесь могу еще помочь?

Далее, по словам Александра, ситуация развивалась следующим образом: один из очевидцев по имени Игорь предложил ему помочь подвезти колесо. Сеньков согласился.

– Я ехал сзади джипа и видел, как колесо отлетело и покатилось вниз по Челюскинцев, – рассказывает свидетель инцидента Игорь Перевалов. – Решил помочь.

Чинят машину. Фото предоставлено Жанной Нохриной

Пока Александр прикручивал колесо, Перевалов якобы следил за ребенком, чтобы тот не проснулся и не испугался. Однако пострадавшая Надежда Николаевна и ее родственники не верят, что Игорь Перевалов – обычный свидетель. Они считают, что он друг водителя, ведь сейчас мужчина - единственный, кто защищает интересы Сенькова.

Привозил бабушке лекарства

Когда машина скорой помощи подъехала, водитель Александр подбежал к врачам, спросил, как зовут пострадавшую и оставил ее мужу свой номер телефона. Сеньков поехал следом за Ореховой в больницу, предложил привезти все необходимые лекарства.

– Я завез им обезболивающие, мази, витамины – все, что можно было безрецептурно взять, – рассказывает Сеньков. – Муж пострадавшей забрал пакет, сказал «спасибо», я, конечно, извинился перед ним. Еще неоднократно звонил, предлагал помощь. Сказали, что ничего не надо. После этого я вижу пост во «Вконтакте», где ее внучка говорит, что я такой злодей…

Сама пострадавшая и родственники считают, что водитель подбежал в итоге к врачам, потому что его начали снимать на видео и фотографировать. Испугался?

– Изначально все было по-человечески, и я понимал вину, предлагал помощь. Когда я разговаривал с ней, с сыном, мужем, никакого негатива не было. Потом прочитал это, понял, что внучка хочет крови моей, – заключил Сеньков.

Изолятор, психиатр и судебная экспертиза

Надежда Николаевна рассказала, что недавно ездила в психиатрический центр:

– Я ночами спать не могу, страх какой-то преследует - будто колесо откуда-то в меня летит. Лечиться будут там теперь.

С Сеньковым мы разговаривали сразу после его выхода из изолятора, где он просидел двое суток за то, что покинул место ДТП. Александр объясняет это тем, что в тот момент переживал за человека, и не подумал дождаться ДПСников. Родственники пострадавшей подали на водителя в суд. В данный момент он ждет результатов судебной экспертизы.

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