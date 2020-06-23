Как в Алтайском крае выплачивают "президентские" пособия на детей от 3 до 7 лет

В регионе продолжают выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет. О том, кто может рассчитывать на получение денег и почему иногда родители получают отказ, на пресс-конференции сообщили министр соцзащиты региона Наталья Оськина и начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности минсоцзащиты края Оксана Кудинова.

Сколько денег предусмотрено на выплаты

Форма для приема заявлений на выплату детям от 3 до 7 лет появилась на портале “Госуслуги” 20 мая. Тогда же жители Алтайского края начали активно подавать документы. К выплатам приступили с 1 июня, они назначены уже 20 тыс. семей на 25 тыс. детей. Всего на эти цели предусмотрено 3,5 млрд, уже выплатили 747 млн рублей.

Напомним, право на эту новую меру социальной поддержки имеют семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно. Доход на человека в таких семьях не должен превышать величину прожиточного минимума. В регионе эта цифра составляет 10194 рубля. С заявлением для получения денег может обратиться как отец, так и мать

Почему некоторые получают отказ

На “Госуслуги” поступило около 99 тыс. заявлений. Такое количество в первую очередь объясняется тем, что в начале работы портала многие подавали заявление на одного ребенка несколько раз. Это было связано с исправлением ранее поданных документов.

- Сегодня более 30% -отказов зарегистрировано, в первую очередь, по заявлениям, поданным в первые дни. Речь идет о том, что граждане указали недостоверные или неполные данные, - отметила Оксана Кудинова.

Сейчас, когда портал работает стабильно и у специалистов есть все данные, отказы получают семьи, где доходы превышают уровень прожиточного минимума. С повторным заявлением можно обращаться до конца года.

Работы стало больше

В первые дни приема заявлений нагрузка на портал и межведомственные базы значительно возросла. Также стало поступать больше звонков на горячую линию колл-центра минсоцзащиты региона.

Наталья Оськина сообщила, что в настоящее время ситуация стабилизировалась, пропускная способность “Госуслуг” увеличена в три раза. Ранее получали от 10 до 30 тыс. ответов на запросы, а сейчас однодомоментно в течение дня до 130 тыс.

- Конечно, портал приходит в свой нормальный режим работы. На сегодня есть определенные сложности, мы просим наших получателей нас информировать, Понимаем, что не всегда в срок обновляются сведения в личном кабинете. Об этой проблеме мы знаем и заявили о ней. Например, мы уже оказали услугу, а у гражданина написано, что она находится на рассмотрении. В процессе работы мы все моменты устраним и граждан будет информировать своевременно, - сказала министр соцзащиты региона.

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