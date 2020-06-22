Коронавирус в Барнауле, последние новости на 23 июня 2020: коэффициент заболеваемости в крае вырос

Из последний тенденций распространения коронавирусной инфекции отмечено, что в Барнауле число зараженных COVID-19 идет на спад, однако в районах Алтайского края их количество растет. Пока власти расценивают эпидемиологическую ситуацию в регионе как нестабильную. Часто регистрируют групповые случаи заражения в медорганизациях, ведомствах и учреждениях.

- Почему ситуация нестабильная и почему у нас нет снижения заболеваемости - потому что на сегодняшний день регистрируется масштабное распространение вируса среди населения Алтайского края. Это обусловлено предыдущим несоблюдением всех мероприятий, которые были утверждены нормативными документами, - отметила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Прежде всего, речь идет о несоблюдении режима самоизоляции и масочного режима

Одна из последний вспышек коронавируса произошла на Бийском олеумном заводе. Там заразились 15 человек.

По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом, показатель заболеваемости в Алтайском крае с 16 по 22 июня вырос на 21,4 пункта и составил 143,0 случаев заражения на 100 тысяч человек. Тем не менее, край занял вторую строчку рейтинга среди регионов Сибири. Это один из самых низких показателей. Причем коэффициент заболеваемости в регионе ниже не только среднесибирского, но и общероссийского.

Всего в Алтайском крае на сегодняшний день 3371 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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