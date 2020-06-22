Вспышка коронавируса произошла на Бийском олеумном заводе

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:11:09+03:00

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На Бийском олеумном заводе зарегистрирована вспышка COVID-19. Всего заражены 15 человек. Об этом на пресс-конференции 22 июня сообщила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, подъем и увеличение числа инфицированных в Бийске, а всего там 187 человек с COVID-19, обусловлено тем, что инфицированных выявили на Бийском олеумном заводе.

В настоящее время там проводят противоэпидемические мероприятия. Часть людей госпитализировали, другие проходят лечение амбулаторно.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 июня 2020 года увеличилось еще на 73. Итого общее число инфицированных достигло 3371.

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ИСТОЧНИК KP.RU