2020-06-22T06:54:54+03:00
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края силовики проводят обыски

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий
Татьяна ГЕЙНРИХ
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По предварительной информации силовики задержали начальника Управления лесами Владимира Черных.По предварительной информации силовики задержали начальника Управления лесами Владимира Черных.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В здании управления лесами Алтайского края проводят обыски по делу о превышении должностных полномочий, сообщает «Банкфакс».

По информации источника издания силовики задержали начальника Управления лесами Владимира Черных. Его секретарь подтвердила отсутствие Черных на рабочем месте. Она сказала, что теперь обязанности руководителя сейчас выполняет его заместитель Андрей Стрелковский. Причем сам Стрелковский отрицает, что на него возложили обязанности начальника и где находится сам Владимир Черных, ему неизвестно.

В пресс-службе регионального ФСБ подтвердили, что в управлении сейчас проходят обыски, однако называть фигурантов дела не стали. Известно, что возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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