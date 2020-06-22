2020-06-21T14:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 22 июня 2020: очередная вспышка в Кош-Агаче, открытие турбаз отсрочили

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Республике Алтай на 22 июня 2020
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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За минувшие сутки там зарегистрировали еще 11 больных ковидомЗа минувшие сутки там зарегистрировали еще 11 больных ковидомФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Республике Алтай, последние новости на 22 июня 2020: в Кош-Агачском районе выявили очередную вспышку заражения. За минувшие сутки там зарегистрировали еще 11 больных ковидом. Только за последнюю неделю, как рассказал глава региона Олег Хорохордин, прирост заболеваемости составил 60%, в связи с чем открытие туристических баз до 2 июля.

В Оперативном штабе региона пояснили, большинство новых случаев коронавируса в республике выявили путем обследования контактных лиц. Большая часть зараженных – в Кош-Агачском районе. За все время эпидемии там зарегистрировано 212 случаев инфицирования.

В пятницу, 19 июня, из-за роста заболеваемости глава республики Олег Хорохордин подписал распоряжение о продлении запрета на работу туробъектов. Ограничения будут действовать до 2 июля включительно.

- В настоящий момент эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита, – пояснил он.

В ближайшее время в регионе планируют увеличилось коечный фонд – с 253 до 303 мест. Также принято решение о том, что бессимптомных больных будут лечить на дому.

Кроме того, Хорохордин прокомментировал информацию о том, что жителей Кош-Агачского района призывают оформлять страховку от коронавируса и получать по ним выплаты. Такие слухи распространяются в социальных сетях.

- Никакая страховка, к сожалению, не поможет сохранить жизнь, а лечение коронавируса в любом случае будет проходить по полису обязательного медицинского страхования. Важно чтобы каждый житель, от райцентра до отдаленных стоянок, знал о необратимости тех изменений, которые могут возникнуть в организме в результате заражения, – пояснил глава региона и поручил главе района Серикжану Кыдырбаеву провести масштабную разъяснительную работу с населением.

Еще одно ограничение коснулось авиарейсов. Министерству регионального развития региона поручено проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных рейсов по маршруту «Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск», пока не улучшится эпидемическая обстановка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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