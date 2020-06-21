Еще три пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае
Еще три летальных исхода пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. По данным Оперативного штаба региона, больные умерли не из-за инфекции, а по другим причинам.
- За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались 55 взрослых, - говорится в сообщении штаба.
28 пациентов из общего числа умерших скончались из-за коронавирусной инфекции, 24 – по иным причинам. Еще три факта смерти сейчас изучают специалисты.
Напомним, на 21 июня в Алтайском крае зарегистрировано 3298 случаев заражения коронавирусом. В больницах в тяжелом состоянии находятся 48 человек, из них 18 – на аппарате искусственной вентиляции легких.
На самоизоляции и под медицинским наблюдением продолжают находиться 808 пациентов. Специалисты обследовали на наличие коронавирусной инфекции в регионе более 167 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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