2020-06-21T10:28:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще три пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Всего в регионе подтверждено 55 летальных исходов
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Всего скончались 55 взрослыхВсего скончались 55 взрослыхФото: Олег УКЛАДОВ
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Еще три летальных исхода пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. По данным Оперативного штаба региона, больные умерли не из-за инфекции, а по другим причинам.

- За сутки зарегистрировано три смертельных случая, которые определены как иные причины смерти. Всего скончались 55 взрослых, - говорится в сообщении штаба.

28 пациентов из общего числа умерших скончались из-за коронавирусной инфекции, 24 – по иным причинам. Еще три факта смерти сейчас изучают специалисты.

Напомним, на 21 июня в Алтайском крае зарегистрировано 3298 случаев заражения коронавирусом. В больницах в тяжелом состоянии находятся 48 человек, из них 18 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

На самоизоляции и под медицинским наблюдением продолжают находиться 808 пациентов. Специалисты обследовали на наличие коронавирусной инфекции в регионе более 167 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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