Разговор на нервах: алтайские медики пожаловались министру на мизерные зарплаты

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на всю систему здравоохранения Алтайского края. Из-за остановки плановой медицинской помощи, возросшей нагрузки на врачей, работающих с ковидными пациентами, и упора на экстренную помощь возникли некоторые проблемы и конфликты. Для их оперативного решения министр здравоохранения края Дмитрий Попов встретился с медиками лично.

Не работали – МРОТ, работали – тоже МРОТ

Обострилась в последние дни ситуация в краевом Диагностическом центре. В апреле многие медики сидели дома на самоизоляции и получили МРОТ. Однако 12 мая, к примеру, отделение лучевой диагностики и УЗД работало уже в полную силу. Несмотря на это, в зарплатной «фишке» за май суммы оказались практическими такими же, как и апрельские. 17 июня министр Дмитрий Попов встретился с медиками центра, чтобы разобраться в ситуации, выслушать как руководителей, так и самих врачей.

В Диагностическом центре сотрудникам два месяца выплачивают по МРОТ.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

Нет пациентов, нет и денег

Сначала возможность высказаться дали заведующим отделениям, так как именно они принимают участие в распределении стимулирующих выплат сотрудникам.

– Из-за того, что объемы консультирований в апреле и мае резко упали, соответственно и зарплата у сотрудников несколько снизилась, – объясняет Владимир Колмогоров, заведующий отделением лучевой диагностики. – Стимулирующих выплат как таковых не производилось. Были выплаты за интенсивность, плюс я распределял фонд главного врача в зависимости от нагрузки специалистов и их индивидуального вклада в работу.

Дмитрий Попов попросил уточнить, кто принимает участие в распределении средств. Колмогоров ответил, что большую часть распределяет бухгалтерия, а фондом главного врача занимается он и старшая медсестра. То есть коллектив в этом процессе никак не участвует.

И.о. заведующего отделением ультразвуковой диагностики Елена Корзникова мизерные зарплаты также объяснила снижением потока пациентов:

– Безусловно, упала интенсивность труда. На сегодняшний день из всего отделения работают только семь кабинетов. За май переработка есть, но она не самая большая по сравнению с предыдущими месяцами, – сказала Корзникова.

Медики смогли задать интересующие их вопросы.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

«Время диктовало, куда тратить эти средства»

По словам заведующей лабораторией и руководителя профсоюза центра Ирины Игнатенко, причина не только в сокращении притока денег, но и в новых расходах из-за коронавируса.

– Диагностическому центру пришлось приобретать расходный материал для диагностики коронавирусной инфекции, реструктуризировать здание, технические службы. Все это потребовало финансовых затрат, время диктовало, куда тратить эти средства, – рассказала Ирина Игнатенко.

По мнению заведующей консультативно-поликлиническим отделением Татьяны Гонопольской проблема решится тогда, когда откроют плановую медпомощь.

– Мы с нетерпением ждем, когда откроют плановую помощь. И большая просьба – чтобы ее открывали в полном объеме, тогда все вопросы по интенсивности уйдут, и люди сразу же будут зарабатывать деньги, – заключила Гонопольская.

Однако объективно ситуация такова, что открыть полностью все плановые осмотры и процедуры пока что нереально. Каждый день в Алтайском крае выявляют по 60-70 новых инфицированных COVID-19.

– Открыть настежь сейчас двери медучреждений сейчас невозможно. Это угрожает и безопасности врачей, и безопасности пациентов, – заметил министр. – Возобновление в полном объеме медицинской помощи будет реализовано, но поэтапно.

В поликлинике центра некоторые врачи продолжали работать с экстренными больными. Они так же получили МРОТ и плюс небольшую сумму из средств и фонда главврача. Впрочем, от рассказов самих медиков глаза лезут на лоб: врач УЗД Мария Прохоренко уверяет, что работает сейчас почти на пять ставок, а получает чуть больше 14 тысяч рублей.

Работа почти на пять ставок за «минималку»

– Когда мы в апреле сидели на самоизоляции, нам оплатили МРОТ. Сейчас у меня каждый день полная запись, нагрузка – 4,77 ставки. За этот объем работы в мае я получила 14 с копейками. Из них три тысячи шли за моих платных пациентов. Меня беспокоит, в июне я также получу по минимуму? – спрашивает Прохоренко. – Почему одинаково получают и медики, которые сидят на самоизоляции, и доктора, которые выходят на работу?!

Ситуация действительно возмутительная и не совсем понятная – как вообще можно работать на четыре с лишним ставки и тем более получать за это лишь МРОТ. Дмитрий Попов пообещал взять ситуацию на контроль.

– Я зафиксировал вашу фамилию, оценим соответствие заработной платы и объем работы. Но то, что вы получаете МРОТ, интенсивно работая, это однозначно неправильно, – ответил Попов.

Подводя итоги, министр посоветовал больше вовлекать персонал в обсуждение стимулирующих выплат. Ведь все эти вопросы могли быть решены на уровне подразделений и не выливаться в публичное пространство. Также, по мнению Попова, в Дигностическом центре следует пересмотреть «перезревшие» трудовые договоры.

После всех проверок краевой Минздрав вынесет заключение по зарплатам сотрудников.

Дмитрий Попов.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ

А в это время

Много или мало

В этот же день министр Дмитрий Попов также встретился с медиками Центра охраны материнства и детства. После объединения двух отделений из разных больниц и создания нового отделения травматологии и ортопедии на базе Центра количество койко-мест в крае сократилось, врачи бьют тревогу, что не смогут оказывать помощь в полном объеме всем больным.

– В связи с переводом сюда травматологии, отделение перегружено, поэтому многие пациенты у нас не долеживают до положенного срока реабилитации. К счастью, не в ущерб здоровью. Мы вынуждены были пойти на эти меры, чтобы иметь свободные койки и класть на них экстренных больных, – рассказывает Александр Шмат, детский травматолог-ортопед.

На 60 коек каждое утро в центре находится около 58 пациентов. И это при том, что некоторых выписывают раньше срока.

– Это вопрос, временный. В настоящий момент не работает Федеральный центр, в котором есть койки для оказания плановой помощи детям. Также мы с вами знаем сезонность детских травм. Предлагаем вновь сформированному отделению отработать полный месяц и после этого мы с вами обсудим, надо ли вам добавлять мощности. При необходимости мы готовы изменять структуру, приумножать число коек, – ответил Дмитрий Попов.

Главный врач Константин Смирнов в свою очередь отметил, что резерв в Центре есть под развертывание дополнительных коек. И уверил, что без медицинской помощи дети края не останутся.

Министр рассказал, что сейчас активно обсуждается будущее больницы. Это и строительство нового корпуса, и создание новых отделений. Но главное – это не оборудование, а технологии, которые медики будут осваивать и применять. Именно благодаря их профессионализму медицина Алтайского края будет развиваться и двигаться дальше.

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