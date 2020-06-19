Разговор на нервах: алтайские медики пожаловались министру на мизерные зарплаты
Пандемия коронавируса наложила отпечаток на всю систему здравоохранения Алтайского края. Из-за остановки плановой медицинской помощи, возросшей нагрузки на врачей, работающих с ковидными пациентами, и упора на экстренную помощь возникли некоторые проблемы и конфликты. Для их оперативного решения министр здравоохранения края Дмитрий Попов встретился с медиками лично.
Не работали – МРОТ, работали – тоже МРОТ
Обострилась в последние дни ситуация в краевом Диагностическом центре. В апреле многие медики сидели дома на самоизоляции и получили МРОТ. Однако 12 мая, к примеру, отделение лучевой диагностики и УЗД работало уже в полную силу. Несмотря на это, в зарплатной «фишке» за май суммы оказались практическими такими же, как и апрельские. 17 июня министр Дмитрий Попов встретился с медиками центра, чтобы разобраться в ситуации, выслушать как руководителей, так и самих врачей.
В Диагностическом центре сотрудникам два месяца выплачивают по МРОТ.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
Нет пациентов, нет и денег
Сначала возможность высказаться дали заведующим отделениям, так как именно они принимают участие в распределении стимулирующих выплат сотрудникам.
– Из-за того, что объемы консультирований в апреле и мае резко упали, соответственно и зарплата у сотрудников несколько снизилась, – объясняет Владимир Колмогоров, заведующий отделением лучевой диагностики. – Стимулирующих выплат как таковых не производилось. Были выплаты за интенсивность, плюс я распределял фонд главного врача в зависимости от нагрузки специалистов и их индивидуального вклада в работу.
Дмитрий Попов попросил уточнить, кто принимает участие в распределении средств. Колмогоров ответил, что большую часть распределяет бухгалтерия, а фондом главного врача занимается он и старшая медсестра. То есть коллектив в этом процессе никак не участвует.
И.о. заведующего отделением ультразвуковой диагностики Елена Корзникова мизерные зарплаты также объяснила снижением потока пациентов:
– Безусловно, упала интенсивность труда. На сегодняшний день из всего отделения работают только семь кабинетов. За май переработка есть, но она не самая большая по сравнению с предыдущими месяцами, – сказала Корзникова.
Медики смогли задать интересующие их вопросы.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
«Время диктовало, куда тратить эти средства»
По словам заведующей лабораторией и руководителя профсоюза центра Ирины Игнатенко, причина не только в сокращении притока денег, но и в новых расходах из-за коронавируса.
– Диагностическому центру пришлось приобретать расходный материал для диагностики коронавирусной инфекции, реструктуризировать здание, технические службы. Все это потребовало финансовых затрат, время диктовало, куда тратить эти средства, – рассказала Ирина Игнатенко.
По мнению заведующей консультативно-поликлиническим отделением Татьяны Гонопольской проблема решится тогда, когда откроют плановую медпомощь.
– Мы с нетерпением ждем, когда откроют плановую помощь. И большая просьба – чтобы ее открывали в полном объеме, тогда все вопросы по интенсивности уйдут, и люди сразу же будут зарабатывать деньги, – заключила Гонопольская.
Однако объективно ситуация такова, что открыть полностью все плановые осмотры и процедуры пока что нереально. Каждый день в Алтайском крае выявляют по 60-70 новых инфицированных COVID-19.
– Открыть настежь сейчас двери медучреждений сейчас невозможно. Это угрожает и безопасности врачей, и безопасности пациентов, – заметил министр. – Возобновление в полном объеме медицинской помощи будет реализовано, но поэтапно.
В поликлинике центра некоторые врачи продолжали работать с экстренными больными. Они так же получили МРОТ и плюс небольшую сумму из средств и фонда главврача. Впрочем, от рассказов самих медиков глаза лезут на лоб: врач УЗД Мария Прохоренко уверяет, что работает сейчас почти на пять ставок, а получает чуть больше 14 тысяч рублей.
Работа почти на пять ставок за «минималку»
– Когда мы в апреле сидели на самоизоляции, нам оплатили МРОТ. Сейчас у меня каждый день полная запись, нагрузка – 4,77 ставки. За этот объем работы в мае я получила 14 с копейками. Из них три тысячи шли за моих платных пациентов. Меня беспокоит, в июне я также получу по минимуму? – спрашивает Прохоренко. – Почему одинаково получают и медики, которые сидят на самоизоляции, и доктора, которые выходят на работу?!
Ситуация действительно возмутительная и не совсем понятная – как вообще можно работать на четыре с лишним ставки и тем более получать за это лишь МРОТ. Дмитрий Попов пообещал взять ситуацию на контроль.
– Я зафиксировал вашу фамилию, оценим соответствие заработной платы и объем работы. Но то, что вы получаете МРОТ, интенсивно работая, это однозначно неправильно, – ответил Попов.
Подводя итоги, министр посоветовал больше вовлекать персонал в обсуждение стимулирующих выплат. Ведь все эти вопросы могли быть решены на уровне подразделений и не выливаться в публичное пространство. Также, по мнению Попова, в Дигностическом центре следует пересмотреть «перезревшие» трудовые договоры.
После всех проверок краевой Минздрав вынесет заключение по зарплатам сотрудников.
Дмитрий Попов.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
А в это время
Много или мало
В этот же день министр Дмитрий Попов также встретился с медиками Центра охраны материнства и детства. После объединения двух отделений из разных больниц и создания нового отделения травматологии и ортопедии на базе Центра количество койко-мест в крае сократилось, врачи бьют тревогу, что не смогут оказывать помощь в полном объеме всем больным.
– В связи с переводом сюда травматологии, отделение перегружено, поэтому многие пациенты у нас не долеживают до положенного срока реабилитации. К счастью, не в ущерб здоровью. Мы вынуждены были пойти на эти меры, чтобы иметь свободные койки и класть на них экстренных больных, – рассказывает Александр Шмат, детский травматолог-ортопед.
На 60 коек каждое утро в центре находится около 58 пациентов. И это при том, что некоторых выписывают раньше срока.
– Это вопрос, временный. В настоящий момент не работает Федеральный центр, в котором есть койки для оказания плановой помощи детям. Также мы с вами знаем сезонность детских травм. Предлагаем вновь сформированному отделению отработать полный месяц и после этого мы с вами обсудим, надо ли вам добавлять мощности. При необходимости мы готовы изменять структуру, приумножать число коек, – ответил Дмитрий Попов.
Главный врач Константин Смирнов в свою очередь отметил, что резерв в Центре есть под развертывание дополнительных коек. И уверил, что без медицинской помощи дети края не останутся.
Министр рассказал, что сейчас активно обсуждается будущее больницы. Это и строительство нового корпуса, и создание новых отделений. Но главное – это не оборудование, а технологии, которые медики будут осваивать и применять. Именно благодаря их профессионализму медицина Алтайского края будет развиваться и двигаться дальше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Барнаульскому роддому №1 разрешили открыться после громкого скандала с увольнением главврача
Медучреждение начнет принимать рожениц с 22 июня (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»