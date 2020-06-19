Михаил Комм: как начать делать обувь специального назначения
Проект запущен по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства
Михаил Комм: как начать делать обувь специального назначения..
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Телеканал "Толк" выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, - о личных бизнес-историях барнаульцев
Михаил Комм – генеральный директор производственной компании "Фабрика обуви" рассказывает о предпринимательском опыте, который насчитывает 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU