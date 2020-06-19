Евгений Кураков: как дизайнер и гражданский активист стал ваять макароны
Проект запущен по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства
Евгений Кураков: как дизайнер и гражданский активист стал ваять макароны..
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Телеканал "Толк" продолжает серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, - о личных бизнес-историях барнаульцев
В этом выпуске мы пообщались с Евгением Кураковым, совладельцем паста-бара "Место пасты". Но паста не всегда была в жизни предпринимателя. Как дизайнер и гражданский активист пришел в бизнес и каким был его путь – в видео телеканала "ТОЛК".
ИСТОЧНИК KP.RU