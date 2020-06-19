Денис Матис: зачем серийному предпринимателю нерентабельный детский сад
Проект запущен по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства
Денис Матис: зачем серийному предпринимателю нерентабельный детский сад Мой бизнес..
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Телеканал "Толк" выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, - о личных бизнес-историях барнаульцев.
В этом выпуске разговор с барнаульским предпринимателем, бизнес-тренером и учредителем частного детского сада Капитошка - Денисом Матисом. Насколько решение открыть частных детсад было оправдано, как оставаться на плаву и работать в удовольствие несмотря на сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU