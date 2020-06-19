Мой бизнес: как банковский работник открыл свою студию танцев на Алтае
Проект запущен по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства
Мой бизнес: как банковский работник открыл свою студию танцев..
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Телеканал Толк выпустил серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей. Вы сможете узнать, с чего начинали бизнесмены свое дело, какой путь им приходилось пройти, и как каждый из них искал выходы и переживал трудности в период пандемии коронавируса и самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU