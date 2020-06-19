2020-06-19T12:31:44+03:00
Общество

В Барнауле кондуктор «накалымила» на билетах 116 тысяч рублей

Женщина «взломала» систему валидаторов
Иван ОЛЕКСЮК
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Предприимчивая кондукторша из Барнаула придумала, как обвести вокруг пальца хитрый валидатор и работодателя.Предприимчивая кондукторша из Барнаула придумала, как обвести вокруг пальца хитрый валидатор и работодателя.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Предприимчивая кондукторша из Барнаула придумала, как обвести вокруг пальца хитрый валидатор и работодателя.

Как рассказала помощник прокурора Индустриального района Барнаула Анастасия Гнетова, кондуктор надрывала кассовую ленту и вставляла ее в аппарат, который, печатая билет с небольшим повреждением, «думал», что произошла ошибка и печатал еще один билет с тем же номером. Не учитываемую копию женщина отдавала следующему пассажиру, а деньги клала себе в карман. Таким образом, за несколько месяцев в 2018 году она напечатала около 6 тыс. билетов и присвоила себе 116 тыс. рублей!

Когда обман вскрылся, 53-летнюю кондукторшу уволили с работы, а дело по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) направили в суд. На днях мировой судья вынес решение – ее обязали выплатить причиненный ущерб и штраф в размере 7 тыс. рублей.

То, что кондукторы подворовывают, ни у кого не вызывает удивления.

-То, что они калымят на обед, все знали и закрывали глаза, - говорит представитель автоперевозчиков Николай Долженко. – Но это когда были бумажные билеты. Сейчас им основательно закрутили гайки – расчет идет по терминалу, который фиксирует каждый билет. Бумажных билетов в транспорте нет – это нарушение.

Похоже, что перевозчики, которые бесконечно жалуются на низкий уровень доходов и просят поддержки у властей или повысить в очередной раз цены на проезд, просто не знают, куда уходят деньги.

- Регулярно в автобусах получаю на руки бумажные билеты, хотя на поясе у кондуктора болтается рабочий валидатор. Последний из них мне выдали на 35-м маршруте, - говорит корреспондент «КП - Барнаул» Анна Семина.

- Ехала пару месяцев назад в автобусе, кондуктор подмигнула мне, отдала обратно половину стоимости за проезд и растворилась в толпе. Естественно, никакого билета она мне не дала, - рассказывает наша коллега Татьяна Гейнрих.

- Я несколько лет назад работала в Новосибирске кондуктором, - рассказывает жительница Барнаула, попросившая не называть ее имени. – Это было до введения электронных систем расчета. Деньги текли рекой - у нас все кондукторы в норковых шубах ходили.

Напомним, сейчас проезд в Барнауле стоит 23 рубля в автобусах и 25 рублей на маршрутках. Это одни из самых высоких цен на проезд в Сибири.

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С 1 января 2019 года в общественном транспорте Барнаула повысится стоимость проезда. Такое решение приняли члены координационного совета по ценообразованию города на заседании 28 ноября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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