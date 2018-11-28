Сразу на 5 рублей подорожает проезд в маршрутках Барнаула

С 1 января 2019 года в общественном транспорте Барнаула повысится стоимость проезда. Такое решение приняли члены координационного совета по ценообразованию города на заседании 28 ноября.

В течение всего года пассажироперевозчики, в том числе крупные - «Горэлектротранс», «БарнаулПассажирТранс» и «Евробус-плюс», «СолГри», просили администрацию Барнаула пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Они предоставили расчеты и обоснования увеличения стоимости проезда, в ином случае это приведет к тому, что Барнаул останется без общественного транспорта. Между тем, последний раз цены на проезд повышали почти два года назад – в декабре 2016 года.

– Стоимость энергоносителей, горюче-смазочных материалов и запасных частей за последние два года существенно увеличилась. «Горэлектротранс» пытался оптимизировать свои расходы путем сокращения транспорта в ночное время и выходные дни, но эти меры не оправдали ожидания, пассажиропоток остался на уровне 2017 года, – пояснил директор предприятия Николай Петряшин. – При этом, электроэнергия выросла на четыре процента, теплоэнергия на 13 процентов, запчасти до 30 процентов. Изношенность трамваев, контактных путей и сети составляет 97 процентов.

Он также добавил, что с октября 2018 года предприятием была проиндексирована заработная плата работникам на девять процентов, которая не индексировалась с 2014 года.

Другие пассажироперевозчики согласились с ним, отметив, что повышение цен на проезд – это необходимая мера для исправной работы предприятий.

– Себестоимость перевозки одного пассажира в «Горэлектротрансе» составляет 19,82 рублей, в автобусах – 19,88 рублей и маршрутках – 21,68 рублей. Это тот минимальный уровень, который нам смогли доказать перевозчики и мы не можем устанавливать тарифы ниже себестоимости, – подчеркнул заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.

По итогам заседания было решено увеличить стоимость проезда в маршрутных автобусах с 20 до 25 рублей, в автобусах большой вместимости - с 20 до 23, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 21 рубля. Единый тариф предусмотрен по транспортным картам и составлять со следующего года он будет 21 рубль.

Тарифная линейка с 1 января 2019 года