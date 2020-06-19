2020-06-19T14:07:29+03:00
Здоровье

Спасибо, доктор!

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края поздравляет медицинскую общественность с профессиональным праздником
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Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края поздравляет медицинскую общественность с профессиональным праздником.

Сегодня у нас в крае проводится большая и последовательная работа по улучшению медицинской помощи, повышению уровня здоровья населения и стабилизации демографической ситуации.

На всех приоритетных направлениях обеспечен стабильный рост финансирования программы обязательного медицинского страхования. Благодаря чему растут возможности медицинских организаций, а вовлеченность каждого из вас в решение нашей общей задачи - улучшение здоровья жителей края, повышение качества медицинской помощи из года в год меняют наше здравоохранение в лучшую сторону.

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

Путь врача порой очень тернист: ночные дежурства, тяжелые больные, принятие решений, от которых зависит жизнь пациента. Не менее значима и работа медсестер, санитарок, которые являются надежным тылом. На плечи медиков ежедневно ложится огромная ответственность за наши жизни. Порой мы начинаем это воспринимать как должное, как нечто повседневное. Но последние события наглядно показали, кто является настоящими героями нашего времени: именно врачи и медицинский персонал нередко сгорали сами, спасая других…

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

И даже в свой профессиональный праздник, День медика, многие находятся на своем «боевом» посту. И очень хочется крепко обнять всех этих невероятных людей, сказать им огромное человеческое спасибо за тяжелый, а главное, бесценный труд!

Профессия врача - особая. Наверняка у каждого из нас есть история о докторе, который, подобно Богу, сотворил чудо и спас близкого человека. В такие минуты хочется поклониться ему в ноги. Потом тяжелое состояние уходит, и нас отпускает. А тем временем врачи продолжают спасать другие жизни. Одну за другой. День за днем. Борясь с такими врагами, как боль, страдания и даже безнадежность…

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

На сайте Территориального фонда ОМС Алтайского края есть рубрика «Спасибо, доктор». Благодарности врачам там оставляют жители разных районов Алтайского края

Накануне Дня медицинского работника «Комсомолка» публикует самые теплые, душевные отзывы:

Волчихинский район, с. Востриково

«В нашем ФАПе работают прекрасные медицинские работники, опытные, умелые, квалифицированные, но особая моя благодарность Исаевой Галине Николаевне. Ее уверенные действия сразу дают облегчение, а доброе слово и улыбка дают надежду на выздоровление, что очень важно для больных старшей возрастной группы, Галина Николаевна и пожалеет, и совет добрый даст, а доброе отношение порой лечит лучше лекарств».

* * *

Село Первомайское

«Хочу выразить огромную благодарность замечательному доктору в больнице с.Первомайского Куйнец Надежде Николаевне. Врач с большой буквы! Всегда внимательная, вежливая, умеет успокоить. Уверенность в своем докторе - это залог выздоровления! Каждое посещение доктора приносит мне успокоение, облегчение и надежду».

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

Фото из архива Территориальный фонда ОМС и регионального Минздрава.

* * *

Немецкий национальный район

«Хочу выразить благодарность кабинету медпрофилактики за проведение диспансеризации, консультации по поводу заболеваний и здорового образа жизни. И отдельное спасибо врачу-неврологу Абеленец С.Н. за работу в больнице».

* * *

Волчихинский район

«От души благодарю нашего доктора Горбатикова Сергея Александровича. Сергей Александрович - опытный специалист, очень корректный, всегда готовый прийти на помощь. Большое спасибо Вам, Доктор, успехов в работе и личной жизни!»

* * *

Змеиногорск

«Выражаю огромную благодарность хирургу Рубцовского онкодиспансера Журавченко Дмитрию Анатольевичу за его высокий профессионализм, чуткое отношение к пациентам, золотые руки и доброе сердце! Ваш труд переоценить невозможно - ведь каждая спасенная жизнь бесценна!!!»

* * *

Барнаул

«Пришлось лежать в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, в хирургическом отделении № 1. Мне очень помогли врачи Парамонов Максим Владимирович и Акимочкин Олег Валерьевич. В этом отделении очень хорошие и внимательные медсестры и санитарки, спасибо им за все».

* * *

Шипуновский район

«Хочу отметить работу врачей КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» Базаленко Л.И., Соломахи В.П., Семеновой С.В. Выражаю благодарность за их труд. Врачи от бога. Большие молодцы и медсестры. Они дают нам веру в жизнь. Большое им спасибо!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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