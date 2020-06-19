“Она хотела стать тренером”: в Барнауле после жесткого ДТП 11-летней спортсменке ампутировали ногу

В барнаульском поселке Власиха 13 июня столкнулись два грузовика. В ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая сидела в машине вместе со своим отцом. Пострадавшая - воспитанница “Школы кунг-фу Владимира Суркова”. Ребенку ампутировали часть левой ноги, сейчас родители собирают средства на реабилитацию. В беседе с “Комсомольской Правдой” они рассказали подробности этой аварии и сообщили о самочувствии дочери.

Как произошло ДТП

В день аварии семья хотела провести выходные на природе. В субботу 11-летняя Алина (имя изменено, - прим. авт.) вместе с родителями и старшей сестрой собиралась ехать с ночевкой на озеро. После обеда они с отцом поехали за червями для рыбалки, потом заправились и направлялись домой на японском грузовичке Mazda Titan. В 17:30 автомобиль ехал в направлении от Новосиликатного в сторону Власихи прямо по улице Мамонтова. В этот момент налево поворачивал КамАЗ. Грузовики столкнулись.

- Все произошло неожиданно. Ехал в прямом направлении по главной, а водитель КамАЗа рассказал, что увидел знак, что грузовикам нельзя двигаться прямо, вот и начал поворачивать в нашу сторону, произошло столкновение. Хорошо еще, что мы были пристегнуты, - вспоминает отец девочки Владимир, который и был за рулем Mazda.

ДТП..

От сильного удара грузовик серьезно смяло. Удар пришелся на сторону, где сидела Алина, девочку зажало в кабине. На помощь к автомобилистам поспешили пешеходы и другие водители.

Просил дочь не смотреть вниз

По словам очевидцев, сначала КамАЗ немного отъехал, чтобы люди могли подойти к грузовику Mazda. После этого очевидцы с помощью троса и других машин пытались разжать металл, чтобы достать ребенка. Вскоре на месте аварии прибыли медики и спасатели.

- Алина была в сознании, даже не плакала. Естественно, иногда покрикивала от боли. Я сидел с ней, говорил, чтобы она не теряла сознания и не смотрела вниз, туда, где была зажата нога, - говорит отец ребенка.

Ребенка вытащили из раскрученного грузовика и экстренно доставили в краевую клиническую больницу скорой помощи.

На месте ДТП. Скриншот с видео Ольги Сосиной.

Отметим, что в аварии пострадал и Владимир - у него была рана на голове, мужчина получил ушибы. Он признается, что ему иногда сложно дышать, но говорит, что это пустяки, серьезных травм нет, только синяки.

Наталья, мать девочки, рассказала, что после аварии с ними связывалась жена водителя КамАЗа. По словам матери Алины, женщина спрашивала, чем можно помочь, интересовалась, как себя чувствует девочка.

- Она сказала, что хотят с нами встретиться. Мы ответили, что не готовы, потому что конструктивного разговора не получится. Эмоции сейчас, наверное, перекрывают трезвые рассуждения, - рассказала Наталья.

В барнаульской ГИБДД “Комсомольской Правде”сообщили, что по факту этого ДТП проводят проверку.

Непростая операция

Ребенку диагностировали перелом бедра, черепно-мозговую травму, нога была практически оторвана… Спасти конечность так и не удалось.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Были повреждены сосуды, мышцы, все раздавлено. Я понимаю, что медики старались и максимально оттягивали момент ампутации. Но 15 июня консилиум врачей принял это решение. При этом коленный сустав сохранили. Сделали все, чтобы хорошо подходил протез, - говорит мать девочки.

17 июня Алину перевели из реанимации в отделение тяжелой сочетанной травмы. Сейчас она лежит в палате интенсивной терапии.

- Ранее говорили о том, чтобы положить меня вместе с дочерью. Мне сказали, что нужно сдать анализ на COVID-19, уже сделала это и жду результат, - отмечает мама ребенка.

Как чувствует себя девочка

Наталья рассказывает, дочь старается сохранять оптимизма, хотя понимает, что ногу ампутировали. Медики проводят перевязки.

- Алина сказала, что нога - не рука, без которой было бы сложнее. И добавила, что главное, что осталась жива, - говорит мама девочки.

Алина с трех лет занималась кунг-фу. Мать девочки подчеркивает, что во многом это заслуга бабушки и дедушки, которая привела ребенка в секцию. Девочка участвовала в различных соревнованиях и имеет множество наград.

Пострадавшая девочка. Фото предоставила мать ребенка.

- Дочь очень любит спорт, она хотела стать тренером. И учитывая все заслуги, до этого оставалось не так много времени. Нам сказали, что протез будет хороший, чтобы дочь и дальше могла заниматься спортом. Хотя, конечно, пока об этом говорить рано, - отмечает мать ребенка.

По ее словам Алина - очень любознательная, в свободное время девочка любит рисовать, с удовольствием готовит. Сейчас девочки поддерживают не только родные, но и друзья.

Сбор средств

Семья пострадавшей девочки объявила сбор средств для ее реабилитации. Для Алины открыта специальная карта. Реквизиты можно найти на странице матери ребенка в соцсети “Вконтакте”.

- По всем поступлениям и тратам буду отчитываться. Естественно, собираем все чеки, чтобы не было никакой путаницы. Информацию не скрываю. Уже собрали более 250 тыс. рублей, мы благодарны всем, - говорит Наталья.

Пока в семье не знают, что именно потребуется для реабилитации. Возможно, девочку будут переводить в краевую детскую больницу, там есть психологи, которые также смогут помочь.

- Также стоит вопрос, чтобы была отдельная палата. Одно дело взрослые, которые не задают лишних вопросов, а дети - любопытные от природы, возникнет много неудобных вопросов. Думаю, что ребенку будет сложно психологически. Или переведемся в платную палату, чтобы лежать с дочкой отдельно, - резюмирует мать Алины.

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