Золотистое серебро, иконы, духи: что находили в старинных погребениях барнаульцев

Историки и краеведы Барнаула продолжают исследовать артефакты, найденные во время аварийных работ на площади Свободы и в Нагорном парке. Например, совсем недавно была раскрыта тайна необычного захоронения в Нагорном парке, найденного несколько лет назад.

Склеп статского советника

- Осенью 2015 года (когда завершались аварийные работы на горе ) мы наткнулись на массивный кирпичный склеп, - рассказывает Дмитрий Калашников, старший научный сотрудник музея «Город». - Внутри гроба находился скелет мужчины 40-50 лет, сохранились остатки мундира с серебряным и золотым шитьем по обшлагам, по вороту и сзади на разрезе юбки мундира.

В распоряжении историков появились и особые пуговицы, и нагрудный знак выпускника Горного института имени Екатерины Великой. В результате расследования, только через несколько лет была установлена личность погребенного! Им оказался начальник Алтайского горного округа, выпускник Горного института им. Екатерины II Николай Иванович Журин.

Деревянный гребень

Журин был начальником округа во времена, когда большая часть российского серебра добывалось на Алтае. Серебро это было необычным, а с золотыми примесями, поэтому, по словам Дмитрия Калашникова, его называли золотистым. Алтайское серебро отправляли в Санкт-Петербург, там из него выплавляли золото, а оставшееся чистое серебро использовали в монетном и ювелирном производстве.

С пальмовыми ветвями и крестом

Николай Журин был уважаемым и толковым начальником и похоронен с большими почестями. Крышка гроба действительного статского советника была украшена пальмовыми ветвями и восьмиконечным крестом. Над склепом был установлен памятник из яшмы.

По словам Дмитрия Калашникова, гробы в ту пору, в основном, делали из сосны.

-Ткань, которой они обивались, была украшена бахромой и особыми кистями - фигурная основа вытачивалась на станке, обтягивалась желтыми или зелеными нитями, оборачивалась серебряной, зачастую позолоченной лентой, - рассказывает старший научный сотрудник музея «Город».

Оклад нательной иконы

Букварь и флакончик с приятным ароматом

Однажды во время раскопок на горе археологи наткнулись на цинковый гроб.

- Мы предполагали, что это может быть купец похоронен, скончавшийся в пути, или солдат, но загадка так и осталась не разгаданной, - говорит Калашников.- Потому что внутри гроба сохранилась только бляшка от ремня. Остальное истлело – осталась лишь пыль.

В старинных могилах барнаульцев, по словам Дмитрия, находили серебряные и золотые нательные кресты, иконки. Были и другие вещи. В одном из детских захоронений, к примеру, был обнаружен чудом сохранившийся букварь.

- Часто в гробы клали сосуды стеклянные, иногда керамическую посуду. Дважды мы доставали флакончики, в которых плескались остатки желтой жидкости, - вспоминает Калашников, - признаюсь, не удержались и отвернули крышку - это были духи с очень приятным ароматом.

В другой раз в погребении археологи нашли бутылочку с минеральной водой Николая Вагина. Того самого, которого упоминал Гиляровский в книге «Москва и москвичи».

Стеклянная бутылочка

Гневаются ли потревоженные усопшие?

По словам Дмитрия Калашникова, часть останков, найденных в Нагорном парке, сегодня перезахоронена в братских могилах на Черницком кладбище. Другая часть хранится в крипте (подземной части храма Иоанна Предтечи). Останки с площади Свободы пока что - на исследовании в Алтайском государственном университете.

Кости Действительного статского советника Николая Журина, по словам археологов, могут находиться либо на Черницком кладбище, либо в крипте Храма. На момент захоронения ученые еще не знали, кому они принадлежат.

- По идее, прах Николая Ивановича Журина и других достойных горожан должен быть перезахоронен достойно, с почестями, - считает краевед епископ Александр Франц. – Это будет по совести.

Священник Александр Микушин, в свою очередь, называет любые археологические работы на кладбище вандализмом, призывая не тревожить тех, кто давно упокоился.

- Наши работы называются аварийными, - объяснил Дмитрий Калашников. - Археологи работают на кладбищах только по необходимости, когда могилы уже разрушены строителями.

Кстати, сразу после раскопок склепа Николая Журина случился мистический эпизод. Когда работы уже подходили к концу, в городе поднялся такой сильный ветер, что забор, вокруг разрушенного склепа поднялся в воздух и обмотал деревья. Может, это дух потревоженного начальника Алтайского горного округа на что-то гневался ? Или прощался?