Останки статского советника из царской России нашли в барнаульском склепе

Пять лет назад в Нагорном парке Барнаула вскрыли необычную могилу. В то время гора, на которой изначально находился погост, переживала очередную реинкарнацию - в 2015 году склоны решили приспособить под прогулки, пригнали технику.

Одно из потревоженных захоронений привлекло внимание археологов. В кирпичном склепе был похоронен мужчина в мундире действительного статского советника.

- Я принимал участие в работах, сам вынимал эти останки, - говорит старший научный сотрудник барнаульского музея «Город» Дмитрий Калашников. – Такого масштабного захоронения на этом кладбище еще не встречалось.

Оказалось, останки принадлежат одному из лучших горных инженеров России того времени.

Саркофаг с пальмовой ветвью

Могильник располагался в привилегированной части Нагорного кладбища. Погребение там стоило порядка 5-7 серебряных рублей.

- Захоронение представляло собой склеп со сводчатым перекрытием из двух рядов кирпича. Над ним располагалась дополнительная мощная кладка из 11 рядов красного керамического кирпича, одновременно служившая фундаментом для утраченного памятника. Сам саркофаг имел дополнительное усиление по бокам толщиной в 1,5 кирпича и высотой в пять рядов, - говорят ученые.

Внутри склепа археологи нашли гроб, крышка которого украшена пальмовыми ветвями и восьмиконечным крестом.

У похороненного человека был позолоченный серебряный нагрудный знак в виде двуглавого орла, окруженного венком из дубовых и лавровых ветвей. Также на значке было изображение молота и кирки, которые являются символом Горного ведомства Российской империи. Это позволило узнать приблизительный год окончания института похороненного.

Найденный знак. Предоставлено музеем "Город".

Исторический детектив

Одежда и другие отличия помогли историкам установить гражданский чин покойного – действительного статского советника. Причем четко прослеживалась принадлежность к горному ведомству. Это серьезно сузило круг поисков - из чиновников высшего ранга всем этим определениям соответствовал начальник Алтайского горного округа, выпускник Горного института им. Екатерины II Николай Иванович Журин.

- Конечно, были сомнения. Например, мы изучили фотографию Журина, на которой начальник округа запечатлен с нагрудным знаком. Этот знак, образца 1866 года, не соответствует обнаруженному в захоронении. Но на фото Николай Иванович, судя по петлицам, еще состоит в чине надворного советника (1875 – 1881), то есть до введения в 1886 г. нового образца знака. А в могиле была найдена форма действительного статского советника. Согласно формулярному списку Николая Журина, в этот чин он был произведен в 1885 году, - говорят историки.

Как государственный чиновник высокого ранга он должен был в 1886 г. заменить устаревший нагрудный знак на новый. И, видимо сделал это. Согласно клейму на знаке (перекрещенные якоря), он был изготовлен в Санкт-Петербурге. С 1886 по 1891 год Николай Иванович, как следует из его формулярного списка, дважды бывал по делам службы в столице империи. Именно тогда он и мог заказать себе новый знак.

Конечно, кроме Журина на Алтае в конце 19 – начале 20 века трудились еще 12 выпускников Горного института в чине действительного статского советника. Но кто-то из них умер и был похоронен не в Барнауле, кто-то был старше Журина (как было определено по костным останкам, возраст погребенного составлял 40 – 50 лет, что соответствует возрасту Журина), кто-то просто не мог быть похоронен на православном кладбище в силу иного вероисповедания. А кто-то умер до введения нового образца нагрудного знака.

Особая роль

По словам археологов, узнать имя погребенного человека практически невозможно. Это считается большой удачей. А Журин – знаковая фигура для нашего региона. По сути, он был губернатором того времени, причем толковым.

- Серебродобыча в 19 веке снижалась – истощались рудные запасы, на себестоимость добычи повлияла отмена крепостного права, Крымская и Балканская война. В стране был кризис. Кабинет, в чьем ведении находились алтайские заводы, вкладываться в развитие региона не спешил. А Журину удалось провести реконструкцию предприятий, установить новейшие по тем временам механизмы – он выправил и улучшил производственное положение в округе, - говорит Калашников.

Умер Николай Журин в результате болезни 31 декабря 1891 года в Барнауле.

Памятник на могиле Журина. Фото из фондов АГКМ.

Справка

Журин родился в 1841 году в Москве. По данным из открытых источников, окончил с золотой медалью реальную гимназию, учился во Франции, работал на машиностроительном заводе в Бельгии.

В 1864 году вернулся в Россию и поступил в Горный институт, который окончил с Большой золотой медалью.

С 1866 года служил горным инженером. С 1877 года назначен начальником Гороблагодатского горного округа.

С 18 февраля 1883 года как один из лучших горных инженеров России был назначен начальником Алтайского горного округа. С его именем связано создание в 1884 году Общества попечения о начальном образовании Барнаула и Общества любителей исследования Алтая в 1891 году.

В 1885 году произведён в действительные статские советники.