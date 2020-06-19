2020-06-19T05:17:00+03:00
Общество

На Алтае начали страховать от коронавируса: сколько можно на этом заработать?

Роспотребнадзор объяснил, есть ли смысл оформлять такую страховку
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Роспотребнадзор объяснил, есть ли смысл оформлять такую страховкуРоспотребнадзор объяснил, есть ли смысл оформлять такую страховкуФото: Олег УКЛАДОВ
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В период пандемии в Республике Алтай появились предложения застраховаться от коронавируса. На этой волне некоторые даже начали специально пытаться заразиться. Но стоят ли эти риски того? Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай объяснило, почему не нужно вестись на подобные страховки.

По словам специалистов, даже имея страховку, пройти лечение по ней в случае заражения вирусом вы не сможете. Причина проста: частных инфекционных стационаров ни в республике, ни в Алтайском крае нет, а, значит, и лечить вас будут либо на дому, либо в государственном ковидном госпитале по полису обязательного медицинского страхования.

- Даже если у вас оформлено ДМС (дополнительное медицинское страхование), лечиться от короновирусной инфекции, вы все равно будете в государственной больнице, - отметили специалисты.

Страховка работает как полис от несчастного случая. Даже если вы заразились, страховая компания будет внимательно изучать историю вашей болезни, чтобы заключить, попадает ли случай под страховой.

Разные организации предлагают полисы с разным количеством страховых случаев и размером суммы, но одно правило есть везде - 100% страховки выплачивается лишь в случае смерти. Оплачивать нерабочие дни будут по минимуму – от двух до 20%, да и то, на 21-ый день после начала больничного.

- Получается, если заболевший переносит заболевание в легкой степени, период нетрудоспособности при этом не превышает 14 дней, никакие выплаты по страховому полису не положены. Нужно учитывать, что страховка начинает работать не сразу. Некоторые страховые дают на активацию полиса три дня, другие до 15 дней, - пояснили в управлении.

В конце концов, Роспотребнадзор призвал жителей Алтая взвешивать все риски, прежде чем оформлять полис: «По нашему мнению, лучшим вариантом является соблюдение мер профилактики, чем вложение денег в призрачную прибыль».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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