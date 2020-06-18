2020-06-18T13:45:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 июня 2020 года: вспышка в «районке» и самая низкая летальность по Сибири

Мы собрали последние новости о коронавирусе в регионе на 19 июня 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Летальность от коронавируса в Алтайском крае одна из самых низких по Сибири и России.Летальность от коронавируса в Алтайском крае одна из самых низких по Сибири и России.
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Согласно последним новостям о коронавирусе на 19 июня 2020 года, летальность от коронавируса в Алтайском крае одна из самых низких по Сибири и России. Ее индекс составляет 0,78%.

Республика Алтай по-прежнему остается единственным сибирским регионом, где нет еще ни одного погибшего от COVID-19. Помимо Горного в стране осталось три региона с нулевой летальностью – это Курганская и Сахалинская области, а также Ненецкий автономный округ.

Кстати, в республике у пяти сотрудников министерства труда подтвердился коронавирус. Глава региона Олег Хорохордин поручил усилить все профилактические и дезинфекционные меры. Всех потенциально контактных сотрудников временно отстранили от работы с людьми. Состояние заболевших удовлетворительное.

В Алтайском краевом суде как минимум у одного сотрудника выявили коронавирус. В связи с этим были ужесточены противоэпидемиологические меры. Войти в здание теперь могут только сотрудники и непосредственные участники процессов. Остальные, даже посыльные с документами, внутрь не допускаются.

В Михайловском районе из-за вспышки коронавируса закрыли Центральную районную больницу. Предварительно, диагноз подтвержден у десяти человек. Первым заболевшим оказался экстренный пациент из реанимации. В настоящее время у сотрудников и пациентов берут тесты на «Ковид». Находящихся в больнице людей с отрицательным тестом на коронавирус переводят в больницу Волчихинского района. В случае с подтвержденным тестом, пациентов направляют домой или оставляют в больнице в зависимости от показаний.

Число заболевших в Алтайском каре на 19 июня составляет 3078 человек. Большинство из них уже здоровы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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