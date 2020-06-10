В барнаульском роддоме №1 уволили главврача после проверки минздрава

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:06:15+03:00

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В барнаульском роддоме №1 прошла проверка минздрава Алтайского края. Накануне стало известно, что сотрудники родильного дома выступили с требованием открыть медучреждение для приема рожениц.

Напомним, в середине мая в роддоме выявили заболевшую пациентку. По предписанию Роспотребнадзора организацию закрыли для проведения внеплановой заключительной дезинфекции.

- Чтобы не допустить ситуации массового заражения пациенток и медработников, был разработан план создания обсервационного приемно-диагностического отделения для разведения потоков при поступлении беременных, отделения временной обсервации поступающих пациенток до получения отрицательных результатов теста на инфекцию, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

Однако когда учреждение пришли проверять перед открытием, выяснилось, что эпидемические мероприятия не были проведены. Как пример, в роддоме не было достаточного запаса средств защиты для медпероснала.

- Имеющихся сегодня в роддоме средств индивидуальной защиты даже на один рабочий день не хватит. Все учреждения родовспоможения уже больше месяца работают с соблюдением требований, которые продиктованы сегодняшней эпидемиологической ситуацией. Везде организованы обсерваторы, разведены потоки пациенток, закуплены необходимые индивидуальные средства защиты для коллектива, дезинфицирующие средства, - рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Таким образом, было решено уволить главного врача роддома. Эпидемиолог Ирина Переладова уже готовит рекомендации, чтобы учреждение начало работать в прежнем режиме как можно скорее.

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ИСТОЧНИК KP.RU