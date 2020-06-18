Заезды по 2 недели: отдых в детских лагерях на Алтае организуют в 4 смены

В Алтайском крае продолжается подготовка к детской оздоровительной кампании. В связи с коронавирусом продолжительность смены в загородных лагерях было решено сократить до двух недель, всего же смен в этом году будет четыре.

По данным краевого Минобра не все лагеря в этом году откроют свои двери для детей. В настоящее время восемь организаций объявили, что не будут проводить смены.

- По состоянию на 16 июня готовятся к открытию 58 организаций с круглосуточным пребыванием. 41 лагерь уже получил санитарно-эпидемиологическое заключение, в 50 завершена акарицидная обработка. С 23 по 30 июня пройдет комиссионная приемка, - отметила Юлия Мамчур, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и оздоровления.

Загородные лагеря, по предварительной информации, начнут работу с 1 июля. Всего, как уже ранее сообщалось, будет четыре смены:

- с 1 по 14 июля;

- с 17 по 30 июля;

- со 2 по 15 августа;

- с 18 по 31 августа.

В одну смену, по новым правилам, будут отдыхать не более 5 тысяч детей. Всего за лето лагеря Алтайского края примут около 20 тысяч ребятишек.

С учетом эпидобстановки весь персонал лагерей будет обязан пройти медицинский осмотр. Школьникам также нужно будет взять справки от врача Список необходимых документов можно посмотреть на сайте «Алтайские каникулы», а также в информационных и социальных сетях «Лето 22».

Подсказка КП

Как вернуть деньги

В связи с тем, что продолжительность смен сократили, стоимость путевок снизилась до 15 тысяч рублей. Родители, которые уже оплатили путевку по старой стоимости, могут вернуть разницу либо полную сумму.

Для этого необходимо найти форму заявления на сайте «Алтайские каникулы» или на портале организации, где приобреталась путевка. Далее нужно заполнить форму и направить её в офис оздоровительного лагеря. Сделать это можно несколькими способами: лично по предварительному звонку, по электронной почте, через Почту России. В течение 30 дней деньги поступят на расчётный счет заявителя.

Кто имеет право на скидки

Некоторые родители могут претендовать на «скидку» или софинансирование от государства. Для жителей Алтайского края с детьми до 15 лет включительно размер господдержки составит 6300 рублей; для работников органов власти и краевых учреждений – 4350 рублей; для многодетных родителей – 15 тысяч рублей на каждого третьего и последующего ребенка.

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