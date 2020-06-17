Поступят все! С 20 июня алтайские вузы и ссузы начинают прием документов

Высшие учебные заведения и средние профессиональные организации с 20 июня начнут принимать документы от абитуриентов. Конечно, коронавирус внес свои изменения в приемную кампанию этого года: новые формы, условия, сроки… Но, как заверил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, поступят в этом году все желающие. Подробнее на аппаратном совещании рассказала замминистра Галина Синицына.

Ссузы

В ссузах Алтайского края принимать документы начнут с 20 июня. По сравнению с прошлым годом, число бюджетных мест увеличилось до 11352, поэтому поступить станет гораздо проще. График приема уже составлен: до 15 августа документы сдают поступающие на специальности, где будут проводить творческий или профессиональный экзамен, до 25 августа – те, кто поступает без вступительных экзаменов. Кстати, если в ссузах останутся свободные места, то на них можно будет претендовать до 25 ноября.

Документы для поступления в ссуз можно подать четырьмя способами:

- электронная почта организации, информационная система, в том числе официальный сайт;

- портал Госуслуги;

- фото или копии документов на бумажном носителе;

- подача документов бесконтактным способом через специальные места или устройства в организации с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Абитуриентам, которые поступают на специальности, предполагающие работу с детьми или едой («Специальное дошкольное образование», «Технология мяса и мясных продуктов» и т.д.), нужно будет предоставить медицинскую справку. Так как сейчас плановая медпомощь приостановлена, принести эту справку можно будет в течение первого курса. Если направление предусматривает дополнительное испытание, то организация сама определяет форму его проведения - всю информацию можно узнать на сайте учреждения.

Наконец, абитуриенты, которые будут подавать заявление в электронном виде, должны будут в течение первого года предоставить все оригиналы документов, например, аттестатов.

- По некоторым специальностям возможностей у поступающих будет больше. Мы понимаем, что есть и внебюджетные места. Ожидается большее количество учащихся 11-ых классов, желающих поступить в ссузы, поэтому принимаются все меры, чтобы дети получили образование, - подчеркнула Галина Синицына.

Вузы

Практически те же правила будут действовать и при поступлении в вузы. Как и в профессиональных организациях, университетам и вузам увеличили количество бюджетных мест.

Прием документ для абитуриентов стартует 20 июня и продлится до 17 августа. 20 августа станут известны имена тех, кто поступил по особой квоте, без вступительных испытаний, 26 августа – озвучат первую волну зачисленных (80% бюджета), 31 августа – вторую волну (до 100% бюджетных мест).

- 1 сентября студенты смогут начать учебный год. Так как эпидобстановка остается напряженной, прием документов в вузы также осуществляется в дистанционной форме. Чтобы подать заявление, необходимо заполнить все формы, указанные по направлениям подготовки. Электронные документы можно будет направить в вузы двумя способами: через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах или через электронные ресурсы организации, - пояснил спикер.

При этом специалист опровергла информацию о том, что документы будут приниматься лишь с электронной подписью.

Порядок проведения дополнительных испытаний учреждение определит самостоятельно.

- По государственным требованиям им не разрешают принимать экзамены в любой форме кроме очной. Но там, где возможно, вузы используют электронные платформы. Чаще всего все происходит в очном режиме, по графику, - добавила замминистра.

Напомним, всего в этом году алтайские школы оканчивают 12,5 тыс. ребят, но сдавать ЕГЭ будут лишь те, кто планирует поступать в вуз. В базе госэкзамена зарегистрировано чуть больше 9 тыс. человек.

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