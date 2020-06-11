Для проведения ЕГЭ в Алтайском крае приготовили почти 15 тысяч флаконов антисептика

В этом году при проведении ЕГЭ в Алтайском крае усилят меры санитарной безопасности. Перед началом экзамена каждый школьник должен будет обработать руки антисептиком, всем раздадут маски и измерят температуру.

По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобра Натальи Полосиной, в настоящее время все пункты сдачи экзаменов полностью обеспечены дезинфицирующими средствами. Муниципалитеты закупают одноразовые маски и перчатки. Студенты и мастера производственного обучения в колледжах края сшили четыре тысячи масок, которые безвозмездно получат сдающие и организаторы. Антисептики для проведения экзаменов бесплатно предоставил депутат ГД РФ Александр Прокопьев.

В школы передали 15 тысяч антисептика. Фото: Сергей Кулыгин

По данным краевого Минобра, на сдачу ЕГЭ зарегистрировались чуть больше 13 тысяч человек. Из-за коронавируса число пунктов сдачи экзамена в этом году увеличилось, дополнительно оборудовали еще 19 аудиторий – всего их 1030. Учащихся рассадят зигзагообразно с соблюдением дистанции в полтора метра. Перед этим все помещения обязательно продезинфицируют. Кстати, обработаны будут и автобусы, на которых школьников доставят на ЕГЭ.– В этом году единые госэкзамены будут серьезным испытанием. Мы беспокоимся и об оценках наших выпускников, и о безопасности. Краевое министерство образования обратилось с просьбой помочь школам Алтайского края, после чего я передал 15 000 флаконов антисептика. Их развезут во все школы, где будут проходить экзамены.

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