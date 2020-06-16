Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 июня 2020: число инфицированных приближается к 3000

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 17 июня 2020: в Алтайском крае подтверждено уже 2939 случаев заражения коронавирусом. Не исключено, что при таком темпе в ближайшее время общее число перевалит за 3000. По последним данным Оперативного штаба, в крае выздоровели почти 1,8 тыс. пациентов.

По информации центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Алтайский край вошел в число сибирских регионов с наибольшим процентом выявленных случаев за все время. На первом месте Красноярский край (25%), далее Новосибирская (16%) и Иркутская области (15%). На четвертом месте наш регион (11%). На остальные регионы СФО в общей сложности приходится 23% всех случаев.

В больницах региона в тяжелом состоянии продолжают находиться 47 пациентов, 17 из них требуется искусственная вентиляция легких. К сожалению, спасти удается не всех: в крае подтвержден еще один летальный случай, точную причину смерти пока не установили. Таким образом, в крае скончались 42 пациента с коронавирусом: 22 - от COVID-19, 17 – по иным причинам смерти, еще троих сейчас исследуют.

Наибольшее число заболевших среди муниципалитетов региона, по-прежнему, в Барнауле – более 1,5 тыс. человек.

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