Жители Алтайского края смогут проголосовать по поправкам в Конституцию заранее или на дому

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Однако уже с 17 июня оно начнется в удаленных районах Алтайского края. Подробнее об особенностях референдума в регионе рассказала председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

Бюллетени уже едут в отдаленные районы

Около 4500 тысяч избирателей в Алтайском крае проживают в отдаленных селах. Транспортное сообщение с ними затруднено, либо вовсе отсутствует. Поэтому голосование в таких деревнях проходит досрочно. Это касается таких сёл, как Кедровка и Аксеново в Ельцовском районе, поселков Мирный и Озерки в Шипуновском районе. Также члены участковых избирательных комиссий заранее приедут в микрорайон Затон, в Гоньбу и поселок Плодопитомник.

Каждый может проголосовать заранее или дома

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Панфилова заявила, что количество голосующих на участке не должно превышать 8-12 человек в час. Успеют ли проголосовать все?

– На сегодняшний день в положении о проведении общероссийского голосования представлено несколько возможностей для избирателя, которые позволят не толпиться в очередях, использовать бесконтактный способ, – рассказывает Ирина Акимова.

До 1 июля принимаются заявления о голосовании на дому. Если по какой-то причине человек не может присутствовать в этот день на участке, будь то болезнь, инвалидность, самоизоляция или другие причины, члены избирательной комиссии придут к нему сами. При этом внутрь жилого помещения они заходить не будут. Избиратель получит пакет, в котором будет бюллетень, маска, перчатки, ручка и антисептическая салфетка. Заявление о подобном способе голосования можно подать через портал «Госуслуги», либо позвонить в свою участковую избирательную комиссию.

Второй способ избежать контакта – прийти проголосовать заранее. Участки будут работать с 25 июня. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте краевой избирательной комиссии.

Голосование на воздухе

Сейчас избирательная комиссия Алтайского края анализируют предложения от территорий о создании придомовых участков для голосования.

– Сегодня достаточно большое количество участков видят необходимость в проведении голосования на воздухе, к примеру, на площадке рядом со школой, вблизи многоквартирного дома, либо любой другой удобный вариант, – отмечает Акимова.

Такой переезд оправдан, если помещение для голосования небольшое. Сколько пунктов на открытом воздухе создадут в Алтайском крае, пока неизвестно.

Безопасность превыше всего

Для проведения референдума в Алтайском крае заготовлено 1,5 млн масок и одноразовых перчаток, около 70 тысяч халатов, порядка 15 тысяч защитных экранов, примерно 60 тысяч литров антисептика.

Все помещения продезинфицируют, на входах постелют коврики для обработки обуви, всем участникам измерят температуру, выдадут маски и перчатки.

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