Жителю Алтайского края грозит уголовное дело за выловленное из реки оружие

Житель Новоалтайска с помощью поискового магнита достал из воды часть ружья. Происходящее снимали на видео, а затем опубликовали в YouTube. Вскоре ролик увидели правоохранители, а спустя время выехали по месту жительства мужчины, сообщает Управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Где нашли оружие

На кадрах ролика видно, что житель Новоалтайска забрасывает в воду поисковый магнит на веревке. Уже через 15 минут из реки Чесноковка стали доставать первые мелкие предметы - несколько железяк и монет. Спустя время мужчина выловил из воды патрон.

- Пластиковая оболочка, стреляный патрон, но его мы потом обратно зашлем, нам этот криминал не нужен, - говорит мужчина в ролике.

Когда приятели перешли на другую сторону реки, то число находок увеличилось, из воды достали монету в 10 тенге. Во время одного из следующих забросов и вовсе выловили ствол ружья. Автор видео рассказывает, что ранее они находили приклад оружия и нож ручной работы.

Канал, на котором размещен ролик называется “Клады Алтайского края”, сейчас там залито два видео, а в подписчиках всего 19 человек. Однако видео с находкой ружья собрало более 2 тыс. просмотров. В числе зрителей оказались и инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Алтайского края.

Почему мужчине грозит уголовное дело

Росгвардейцы установили личность автора ролика и узнали, что он не является владельцем оружия. С заявлением о добровольной выдаче найденных оружия и боеприпасов мужчина также не обращался. Выяснив это, информацию о незаконно хранящемся оружии передали в полицию.

Сотрудники отдела МВД России по Новоалтайску выехали по месту жительства мужчины. В его гараже обнаружили ружье с нечитаемыми номерами. Оружие изъяли, а патрон, по словам мужчины, он выбросил обратно в реку.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой гражданин может быть привлечен к ответственности за незаконное хранение частей огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов и холодного оружия по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, - отмечают в ведомстве.

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