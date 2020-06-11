Алтайские взломщики банкомата нечаянно сожгли хранившиеся в нем деньги

Алтайские полицейские задержали трех жителей Немецкого национального района, которых подозревают в кражах из банкоматов. Правда, налеты не всегда заканчивались успешно, один раз деньги и вовсе сгорели, сообщает краевое управление МВД.

По предварительной информации, группа налетчиков с 2019 года повреждала банкоматы в Алтайском крае и пыталась украсть оттуда деньги. В августе прошлого года подозреваемые отключили электричество на объекте в одном из сел Немецкого района, где находилось помещение с банкоматом. После этого они прикрепили трос к решетке на окне и с помощью автомобиля вырвали ее.

Аналогичным способом проникли в кассу в одном из сел Хабарского района в октябре прошлого года. Однако все попытки достать деньги из банкоматов не увенчались успехом.

В первом случае не смогли повредить корпус и извлечь банкноты. Поэтому при попытке вскрытия банкомата в Хабарском районе использовали газовое оборудование. Однако температура горения оказалась настолько высокой, что подозреваемые прожгли корпус банкомата. В итоге сгорели кассеты с деньгами, в которых находилось более 1 млн 600 тыс. рублей.

Через некоторое время подозреваемые попытались устроить налет на кассу в одном из районов Новосибирской области. В этот раз банкомата в зале не оказалось, подозреваемые покинули поврежденное помещение и скрылись.

- Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали всех троих подозреваемых в момент подготовки к следующему преступлению. Во время обыска изъяли банковские карты, сим-карты, телефоны, автомобильный трос, автомобиль, карабин, газовое оборудование, одежду, которая была на них в момент совершения преступлений, - отмечают в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В рамках расследования подозреваемые дают признательные показания. Одного из них, безработного жителя Немецкого района, заключили под стражу. Двух других подозреваемых оставили под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска проверяют подозреваемых на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

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