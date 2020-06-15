Когда и как алтайские поликлиники будут возвращаться к плановому приему пациентов

Медучреждения Алтайского края начнут поэтапно возвращаться к плановому приему пациентов уже с этой недели. Правда, речь идет о некоторых районах региона. О том, как именно это организовано и как в ближайшее время изменится работа поликлиник и больниц на пресс-конференции 15 июня сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Министр напомнил, что ведомство вместе с Роспотребнадзором рассматривает вопросы организации плановой медпомощи как в поликлиниках, так и в стационарах. В течение прошлой недели занимались подготовкой проекта приказа, в котором по шагам прописано возобновление плановой медпомощи в регионе. Специалисты уже выбрали критерии, периоды между этапами, которые будет необходимо соблюсти в медорганизациях для полного возобновления работы.

- Исходя из эпидпроцесса, который происходит в муниципалитетах, районах Алтайского края, определили и подходы. Отдельно по городским округам и отдельно по муниципалитетам, относящимся к сельским территориям, - заявил Дмитрий Попов.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, уже видна определенная готовность медорганизаций. Однако это вовсе не значит, что поликлиники начнут плановый прием сразу и на всей территории региона, так как эпидситуация везде разная. Так наибольшее число выявляемых пациентов с коронавирусом по-прежнему в Барнауле

- С этой недели по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю будем определять те территории, которые начнут и амбулаторную, и стационарную плановую медпомощь, - сказал министр.

Он добавил, что всего этапов возвращения к прежней работе будет три. На первом - минимально возможный объем плановой помощи, на втором - расширение этих объемов, а на третьем - полное возобновление работы в обычном формате, как было до ситуации с пандемией.

- И детям, и взрослым, и стомотологическая, и офтальмологическая помощь в данном проекте приказа предусмотрена. Мы не стоим на месте, смотрим эпидситуацию и принимаем пошаговые действия, - резюмировал министр.

В поликлинике.Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой пресс-конференции (неделю назад) стало известно, что в числе первых для планового приема откроются детские поликлиники. Впереди - санаторно-курортные и летние оздоровительные кампании, нужно проводить плановые медосмотры, избежать ажиотажа и очередей.

- Здесь нам совместно с коллегами из образования необходимо скоординировать эту работу, чтобы не сформировалась скученность в детских поликлиниках. Чтобы мы индивидуально отработали с каждым из родителей, когда и во сколько они могут прийти с ребенком, чтобы пройти необходимый объем обследований, - заявил Попов 8 июня.

Напомним, в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса лечебные учреждения долгое время работали в дистанционном режиме.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 июня увеличилось еще на 72 случая и составило 2867 (в том числе 298 детей до 17 лет). Как сообщает оперативный штаб региона, наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявили в Барнауле – 54 человека.

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