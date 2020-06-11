«Проще было закрыться»: директор Барнаульского автовокзала рассказал о работе в период пандемии

Во время пандемии из-за ограничительных мероприятий автовокзал Барнаула столкнулся с множеством проблем. Отменили немало рейсов, автобусы ездили полупустыми, несколько недель пришлось работать себе в убыток. О том, как предприятию удалось справиться со сложностями и планах на будущее в беседе с «Комсомольской Правдой» рассказал директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов.

Насколько упал пассажиропоток

Алексей Богданов признается, что на автовокзале и ранее был непростая ситуация, а из-за ограничительных мероприятий и закрытии границ она заметно усугубилась.

Начиная с 2014 года, на предприятии ежегодно снижаются объемы перевозок, сокращается число рейсов. Однако если это падение каждый год составляло 3-5%, за 2019 год - 10%, то в апреле оно составило 70%. Сократили время работы автовокзала, временно убрали справочную и перераспределили эти функции между другими специалистами. Также пришлось заметно снизить число рейсов. Ранее в среднем ежедневно выполняли 250, а в период пандемии - в три раза меньше. Сейчас примерная цифра составляет 170.

На вокзале Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В начале пандемии было очень тяжело, проще было закрыться. Затраты на содержание автовокзала, охрану и уборку, коммунальные расходы значительно превышали те средства, которые мы собирали от продажи билетов. В тех условиях самым простым вариантом было вообще не работать, но ничего, сложнее всего было первые две недели, потом стало легче, - рассказывает Алексей Богданов.

По его словам, на доходах предприятия серьезно отразилось закрытие границы с Казахстаном.

- У нас немало рейсов в Павлодар, Усть-Каменогорск. Там самая хорошая наполняемость, доходность. Пока не видим перспектив и не знаем, когда можно будет возобновить. Пострадали и межсубъектные маршруты - Красноярск, Кузбасс, Томск. Сокращены рейсы в Республику Алтай, - говорит директор автовокзала.

Он добавил, что в Новосибирск ездят лайнеры вместимостью 50 человек, долгое время в салоне находились всего 5-10 пассажиров.

- Но и полностью закрыть рейсы было нельзя, ведь людям нужно ехать. Вот и работали себе в убыток, сейчас все постепенно налаживается, - отмечает директор автовокзала.

Пассажиры в безопасности

На предприятии соблюдают все меры предосторожности для защиты коллектива и пассажиров. Раз в несколько часов обрабатывают стены и перила на вокзале. В свою очередь перевозчики контролируют состояние салонов автобусов. В период пандемии не уволили ни одного технического служащего, нагрузка на них заметно возросла.

На вокзале Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В самом начале пандемии у нас был больной, который вступал в контакт на вокзале с кассиром, посадочным контроллером и другими пассажирами, - говорит Алексей Богданов. - Я знаю, что людей проверяли, слава богу, ничего не подтвердилось, никаких последствий не было.

О поддержке

Директор автовокзала говорит, что во-многом улучшить ситуацию помогла помощь от государства. Получили льготный кредит, субсидии, беспроцентную ссуду, налоговую отсрочку.

- Мы, конечно, надеялись, что правительство выполнит свои обещания в части поддержки малого и среднего предпринимательства. К счастью, ожидания оправдались, мы получили все, что было предусмотрено. Это дало возможность существовать в этих условиях. Пока не уволили ни одного человека, - заявил Алексей Богданов.

Не теряют оптимизма

Несмотря на все сложности, на предприятии верят в лучшее и говорят, что в коллективе паники нет.

- Будем выживать и работать дальше. В мае ситуация начала немного улучшаться. Думаю, что это связано с каникулами, ребятишки активно ездят к родственникам в деревню и другие места. Надеюсь, что летом эта тенденция сохранится, пассажиропоток возрастет. Сейчас мы в ожидании и готовимся к возобновлению массовых перевозок, хотя о большой прибыли пока говорить рано. Смотрим в будущее с надеждой и верим, что летом удастся хорошо поработать, чтобы уйти в зиму с запасом. В настоящее время число выполняемых рейсов составляет 85% от уровня прошлого года, - резюмировал Алексей Богданов.

На вокзале Барнаула.Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, в первую неделю введения режима самоизоляции в крае пассажиропоток на межрегиональном транспорте сократился почти на 40%, а внутри городов он составлял от 30 до 45% от аналогичного периода. Когда ограничительные меры смягчили и многие предприятия возобновили работу, то ситуация изменилась в лучшую сторону. В апреле показатели составили 65-70% от такого же природа прошлого года.

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