Как пандемия повлияла на транспортную отрасль Алтайского края

В Алтайском крае в период пандемии снизился пассажиропоток. Транспортные предприятия оказались в сложном положении, однако получают поддержку. Об этом на пресс-конференции 27 мая сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев.

Потери и поддержка

В первую неделю введения режима самоизоляции в крае пассажиропоток на межрегиональном транспорте сократился почти на 40%, а внутри городов он составлял от 30 до 45% от аналогичного периода. Когда ограничительные меры смягчили и многие предприятия возобновили работу, то ситуация изменилась в лучшую сторону. В апреле показатели составили 65-70% от такого же природа прошлого года. Цифры за май будут известны в ближайшее время.

В автобусе.Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр напомнил, что правительство приняло первый пакет мер поддержки транспортных предприятия. Он предусматривает отсрочку по введению тахографов, которые должны были приобрести предприятия, отсрочку по применению контрольно-кассовых аппаратов. Также предусмотрены меры по отсрочке уплаты налогов. Кроме того, малому и среднему бизнесу государство выделит деньги на выплату зарплат сотрудникам.

Большинство транспортных предприятий Алтайского края уже получили поддержку. Практически все подали документы для получения средств.

- На сегодняшний день у нас порядка 62 предприятий получили средства на выплату заработных плат. С учетом того, что в них работают более 1300 человек, эти средства составили более 13 млн рублей, - отметил Александр Дементьев.

На улице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что пока рано говорить о том, какое количество предприятий выйдет из финансового кризиса. Однако в мае число пассажиров стабильно растет.

- Надеемся, что каких-то глобальных ликвидаций и изменений в рынке не произойдет, - заявил министр транспорта региона.

Работа аэропорта Барнаула

Александр Дементьев сообщил, что ситуация в аэропорту, действительно, тяжелая. Из 90 рейсов на Москву, предусмотренных на апрель, выполнили всего 30. В апреле пассажиропоток сократился более чем на 80%. В прошлом году в этом месяце авиарейсами прилетели более 30 тыс. человек, а сейчас только чуть более 4 тыс.

Аэропорт Барнаул.Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр отметил, что аэропорт Барнаула не входит в группу авиапредприятий, которые в числе первых получали помощь от государства. Субсидии направляли в аэропорты, которые обслуживают более 1 млн пассажиров, а воздушная гавань Алтайского края не относится к этой категории.

В настоящее время авиапредприятия работает работает в режиме жесткой экономии, затраты сокращают. Власти надеются на рост рост пассажиропотока в будущем.

- Предприятие работает в штатном режиме, но финансово-хозяйственная деятельность достаточно сложная, но не критичная, - резюмировал министр.

Речная навигация

Речная наивгация. Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае уже проводят дноуглубительные работы, к ним приступили еще в апреле. С 30 апреля открылась и пассажирская навигация. Традиционно теплоходы «Водолей» и «Москва 175» курсируют по направлениям Барнаул-Рассказиха-Барнаул (через Бобровку), Барнаул-Бобровка-Барнаул, Барнаул-Кокуйское-Барнаул.

В связи с пандемией пассажиропоток небольшой, а прогулки на теплоходах по реке пока не проводят.

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