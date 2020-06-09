Сова с милыми птенцами поселилась на участке у барнаульцев

В одном из садоводств Барнаула на дереве недалеко от дачного домика обосновалась сова с четырьмя птенцами. Житель краевой столицы Александр Джульдинов в беседе с “Комсомольской правдой” рассказал, что малышами умиляется не только он, но и все соседи, а птицу и ее совят совсем не пугает соседство с людьми.

По словам Александра, несколько лет гнездо на большой ели на высоте двухэтажного дома пустовало. В прошлом году там появилась сова, за это время к ней уже успели привыкнуть местные и такое соседство перестало удивлять. Но совсем недавно у птицы появилось потомство - из яиц вылупились четыре птенца.

Сова. Фото предоставил Александр Джульдинов.

- Малыши бегают по ели, с одной ветки на другую. Один из птенцов, тот, которого я и фотографировал, долго сидел в самом низу и внимательно за всем наблюдал, никого не боялся, - говорит Александр.

Сова ведет себя более осторожно и возвращается в гнездо ближе к ночи, когда люди уходят из сада.

- Когда мы уходим, малыши и их мать становятся активными. К вечеру птенцы часто переговариваются, их мать находится где-то недалеко, ухает с соседних деревьев, делится мужчина, - а под деревом часто находим разорванных мышей, наверное, выпадают из гнезда или лап совы. А недавно нашли мышку на кухонном столе на веранде, можно сказать, что сова оставила такой подарок в качестве благодарности.

Александр говорит, что такое соседство приносит только радость, даже к крикам совы все уже привыкли.

- Находимся бок о бок с дикой природой, с чем-то необычным, далеким от города. Это просто офигенно - наблюдать за жизнью птиц. Никакого дискомфорта нет. Под вечер они ухают, но это не мешает, наоборот всем интересно. Даже соседи смотрят, как птенцы растут, развиваются. Наверное,скоро улетят но думаю, что гнездо пустовать не будет. Дерево находится рядом с водой, место очень удобное

Сова. Фото предоставил Александр Джульдинов.

При этом барнаульцы стараются лишний раз не мешать совиной семье.

- Мы соблюдаем все меры предосторожности, птенцов не трогаем, смотрим издалека. Убрали собаку и кошек, чтобы птицам ничего не угрожало, - резюмировал Александр.

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